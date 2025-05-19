На Закарпатті жінка зґвалтувала чоловіка: як її покарали

Суд покарав жінку за зґвалтування чоловіка / © pixabay.com

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У Закарпатській області до 10 років та 6 місяців позбавлення волі засудили жінку, яка спільно із своїм знайомим, зґвалтувала чоловіка.

Про це йдеться у вироку Закарпатського апеляційного суду від 13 травня 2025 року.

Суд першої інстанції засудив жінку до 8 років та 6 місяців позбавлення волі, проте прокуратура оскаржила цей вирок, оскільки вважала, що таке покарання не є достатнім. Чоловік, який був співучасником злочину, отримав 8 років позбавлення волі.

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У матеріалах суду вказано, що 9 березня 2020 року жінка вживала алкогольні напої в компанії двох чоловіків. За даними слідства, кривдниця спочатку спровокувала сварку із жертвою, а потім переконала свого знайомого побити потерпілого. Після чого спочатку чоловік зґвалтував потерпілого, а потім жінка взяла віник із дерев’яною ручкою і теж вчинила сексуальний злочин. Через це потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

На засіданні суду прокурор наголосив, що підсудна вчинила тяжкий злочин та просив суд відправити її за ґрати на 12 років. Адвокат жінки просив вирок залишити без змін. Потерпілий на засідання не прийшов.

Суд проаналізував матеріали справи та зауважив, що місцевий суд не врахував той факт, що жінка вчинила новий злочин, будучи на іспитовому терміні через інше порушення. Закарпатський апеляційний суд частково задовольнив рішення прокурора та засудив жінку до 10 років та 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Чи оскаржуватиме прокуратура вирок спільнику засудженої, наразі невідомо.

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Нагадаємо, у Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дитину та погрожував «посадити її батьків».