На Закарпатті знайшли перекинутий снігохід, який належав зниклому туристу

Пошуки чоловіка не припиняються ні на мить.

Рятувальна операція на Закарпатті - другу добу шукають 50-річного чоловіка, який із товаришами пішов кататися на снігоходах та заблукав. Телефонного зв'язку з ним немає і пошуки ускладнюють погодні умови. Зараз у горах хуртовина, сильний вітер і погана видимість. До того ж є ймовірність сходження лавин.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

В якому напрямку він міг піти, поки припущень немає, але рятувальники вже знайшли його снігоход, він лежав у снігу догори дригом. Пошуковці кажуть, що чоловік міг не впоратися з кермуванням, і коли снігохід перекинувся, далі пішов пішки. От тільки куди - невідомо: сильний сніг та вітер швидко замітають будь-які сліди.

У суботу троє товаришів, жителів Закарпаття, вирішили покататися на снігоходах. Коли почало сутеніти, один з них загубився. Друзі намагалися знайти його своїми силами і навіть були з ним на телефонному зв’язку, але чоловік сказав, що телефон розряджається. Невдовзі зв'язок з ним зник. Його товариші на зв’язок з рятувальниками змогли вийти аж вчора в обід. Сказали, що вони на одній з турбаз у селі Лумшори, цілі та неушкоджені, а от де їхній друг, і гадки не мають.

На Закарпатті другу добу шукають 50-річного чоловіка, який пішов кататися на снігоходах

Пошуки чоловіка не припиняються ні на мить. Незважаючи на дуже складні погодні умови - видимість майже нульова - далі 5 метрів нічого не видно, хурделиця, сильний вітер та мороз. Чоловіка зараз шукають три десятки рятувальників, до них приєдналися волонтери, задіяно спецтехніку, снігоболотохід "Богун" також. Підняти гелікоптер наразі неможливо, адже не дозволяє погода. Пошуковці сподіваються знайти зниклого живим. Зокрема він міг знайти прихисток від холоду в одному з лісничих будиночків.

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