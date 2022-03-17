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На Закарпаття й надалі прибувають вимушені переселенці: історії українців, яким довелося покинути домівки

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На Закарпаття й надалі прибувають вимушені переселенці: історії українців, яким довелося покинути домівки

ТСН

За продуктами шикуються черги.

На Закарпаття й надалі прибувають вимушені переселенці. Їх в області вже близько пів мільйона. Місць критично не вистачає. Проте місцеві роблять усе, аби забезпечити людей усім необхідним і допомогти швидше адаптуватися. 

В ефірі ТСН розповіли про історії українців, яким через бойові дії довелося покинути домівки.

Пані Любов з двома маленькими дітьми дні і ночі не виходила із бомбосховища в Ірпіні. Евакуйовувались під обстрілами, до Закарпаття діставалися кілька діб. Нині вперше за тривалий час, зізнається жінка, змогли розслабитися. Прихистком для родини стала старенька школа у містечку поблизу обласного центру. Замість ліжка – тоненький матрац, за ванну кімнату – шкільна вбиральня. Проблем нема хіба що з продуктами. Гуманітарна допомога надходить із сусідніх країн.  

Пані Оксана з невісткою та маленьким онуком прибули з Харкова. Кажуть, дорога була небезпечною і виснажливою. З собою не встигли взяти нічого.

Гуманітарний штаб в одному з населених пунктів також розгорнули на базі школи мистецтв. Поки на першому й другому поверхах кипить робота, на третьому з усіх кабінетів лунає музика. Грають діти вимушених переселенців. Щойно вони почали прибувати в місто, викладачі вийшли з відпусток аби зайняти малих.

Ми хочемо жити у своїй Україні. Хочемо її розбудовувати й нікуди не хочемо втікати, говорять вимушені переселенці. Валізи поки вирішили не розбирати. Вірять, зовсім скоро зможуть повертатися додому.

На Закарпатті критично бракує місць для вимушених переселенців

На Закарпатті критично бракує місць для вимушених переселенців
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