На Запоріжжі директорку школи суд визнав винною у булінгу: вона досі залишається на посаді

На Запоріжжі директорку школи суд визнав винною у булінгу: вона досі залишається на посаді

Батьки кажуть: директорка залишається на посаді, бо її кум- голова Малинівської територіальної громади. А саме громада укладає з педагогом трудовий договір.

Булінг у школі. На Запоріжжі набирає обертів освітянський скандал. Директорку сільської школи суд визнав винною у булінгу, але вона і досі залишається на посаді. Водночас батькам 5-класника, які наважились подати на педагогиню позов у суд, навпаки, рекомендують забрати дитину з навчального закладу.

Про те, чому судове рішення нічого у школі не змінило-9 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Без сліз Роман останні роки до школи не ходить. І таке- хіба не з першого класу, кажуть батьки. Все почалося, коли він пробігся шкільним коридором. Директорка вирішила його покарати.

"Йому ще не було 6 років. Перший тиждень навчання. І от його одразу, на першому тижні, виставили на лінійку. Дитину після садка. Він пробігся по коридору. Він переляканий прийшов додому" ,- розповідає мати Олена Тимчура.

Кажуть: щороку ситуація погіршувалася, директорка перейшла до лайок та образ. Найгірше сталося минулої весни, коли хлопчик заїхав велосипедом на шкільний ганок.

"Жалійся своїм розумним батькам, дідам-бабам. Я нікого не боюся. Це її слова", - розповідає батько Андрій Тимчура.

"Починає мене обзивати: "Скотиняка, чому ти руйнуєш нашу школу, не місце тобі у школі". І ще мене понад усе заділо, що вона обзивала моїх бабусю й дідусів", - говорить крізь сльози сам Роман.

Батьки повезли сина до психолога. Той протестував школяра і підтвердив: дитина- жертва булінгу. У школу викликали районну комісію, та підтвердила факт цькування. Інші учні теж розповіли про приниження.

"Рому потрібно саджати в клітку, він баран, він скотина, він собака, йому не місце в цій школі", - пригадує образливі слова мама хлопця.

Весною апеляційний суд визнав директорку винною за статтею "булінг". Але вона і досі на посаді. Свою провину не визнає. Спілкуватися із ТСН не хоче.

Нині і школярі, і їхні батьки мовчать. Бояться, каже адвокатка родини Романа.

"Мама однієї дитини говорила, що їх збирали у математичному класі та погрожували, щоб діти не підтверджували свої показання такі, оскільки якісь міри до них будуть також застосовані", - зазначає адвокатка Ірина Вишнякова.

Викладачів, які на суді підтвердили скарги дітей і розповіли про цькування - небагато. Після того, як пішли проти керівниці - зізнаються, працюється їм несолодко.

"Чесно, ходжу (на роботу - Ред.) як на ешафот. Я можу підтвердити. Я ж не випадково була в суді і я підтвердила. Людина, не обов'язково вчитель, просто людина, яка працює з дітьми, зобов'язана підтримувати дитину", - говорить класна керівниця Ольга Панченко.

Новини України: в Запорізькій області набирає обертів скандал через булінг у школі

Батьки кажуть: директорка залишається на посаді, бо її кум- голова Малинівської територіальної громади. А саме громада укладає з педагогом трудовий договір.

"Я вважаю, що наразі директорка школи справляється з обов'язками і на посаді вона виконує всі свої посадові функції: як директор школи і як викладач. В повному обсязі", - запевняє голова Малинівської громади Олександр Шиш.

За словами голови, директорка має позитивні характеристики, багаторічний стаж та високі морально-професійні якості. А в рішенні суду нема формулювання "звільнити з посади". Тож голова непохитний: працюватиме вона і далі. Батькам Романа тим часом вже кілька разів пропонували перевести його до іншої школи – за 8 кілометрів від села.

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