На Запоріжжі фермери збирають урожай пшениці, соняшника та уламки боєприпасів: як виживають у прифронтовому селі

Як виживають мешканці прифронтового села Успенівка та чому люди не виїжджають.

У селі Успенівка, що у Запорізькій області, без світла, водопостачання та газу залишаються майже чотири сотні жителів. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько тисячі людей. Не полишають своїх господарств і фермери. Попри постійні обстріли, вони обробляють поля, збирають пшеницю, ріпак, соняшник, а разом із ними й уламки ворожих боєприпасів, якими окупанти постійно обстрілюють село. Єдина заправка в селі – зруйнована, потрощено навчальні заклади. Працюють лише дві крамниці.

Як живуть люди в Успенівці – розповіла кореспондентка ТСН Кіра Овес.

Окупанти гатять по селу, в основному, касетними боєприпасами, з "Ураганів", "Смерчів". Окрім врожаю пшениці, ріпака та соняшника на полях фермер Олександр збирає чимало таких російських "подарунків".

"Поле недалеко, через два дня поїхав – знову воронки по полю, ну тільки ж позасипали, ну совість же гади майте", - жаліється фермер Олександр Каліберда.

На оброблених від бур’яну полях добре видно нерозірвані боєприпаси. Разом із працівниками фермер їде шукати їх.



"Я їду попереду, хлопці дивляться, побачили, відмітили, зверху добре видно, і це одна умова – щоб було незарощене поле, відмітили, хлопці-сапери під’їхали, підірвали і все", - розповів пан Олександр.

Посеред господарства пана Олександра лежить касетний снаряд – він вже здетонував, тому загрози не становить.

"Суто по території господарства (вгатили - ред.), два гектари огорожено забором, це було шість прямих прильотів, це були "Ураган" касетний і три із "Града". От такий вигляд має покрівля від попадання касетного боєприпаса", - показує пан Олександр наслідки ударів окупантів.

Олександр Каліберда від лютого 2022 року не покидав свого господарства – попри обстріли окупантів, цьогоріч тут зібрали непоганий урожай ріпаку та пшениці, чекають коли дозріє соняшник.

Єдина розмінована дорога до села Успенівка тоне у багнюці під час дощів. У непогоду – не виїхати, ні в"їхати. У Пологівській адміністрації кажуть – щойно обстріли зменшаться – зроблять ремонт. Поки ж – немає сенсу.

У селі досі залишається майже половина жителів – близько чотирьох сотень людей. Вже другий рік вони живуть без газу, світла та води – трубопроводи розтрощив ворог. Рятують колодязі. Фермери качають воду з водонапірної вежі та розвозять людям.

"Є майже в усіх басейни, воду привозять, завозять і артезіанські свердловини, колодці. Є проєкт по заживленню самої підстанції в селі Успенівка з Дніпропетровської області, проєкт на стадії розробки", - розповів староста Успенівського старостинського округу Олександр Репетун.

До незручностей місцеві вже звикли, кажуть, аби тільки не обстрілювали.

Так, біля будинку пані Галини навесні окупанти вдарили авіабомбою. Жінка поралась у сараї з козами – там і впала. Дах будинку знесло, вікна потрощені.

"У хаті повністю глина, оця глина також одлетіла, за хатою одлетіла глина – все зламало повністю, воно в середину гупнуло все", - розповіла Галина Жовнер.

Проте, їхати звідси пані Галина не хоче. Потрощену хату відремонтували. На подвір"ї – кози, кури та великий город. Жінка ще й доглядає за сусідськими бджолами.

"А куди ж поїдеш – до будинку пристарілих, чи куди. Тут добре, он с козами поспілкуюсь", - пояснює пані Галина.

Поки Успенівка не потрапила до переліку сіл, де розпочали примусову евакуацію.

Жителі тримаються завдяки городам. Економлять воду. Ввечері вмикають ліхтарики та запалюють свічки. І твердо вірять – захисники відженуть ворога подалі, тоді тут і електромережі відновлять, і газ з водою підведуть.

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