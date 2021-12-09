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На Запоріжжі оштрафували безхатька, який заліз до чужого будинку, щоб там відпочити

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На Запоріжжі оштрафували безхатька, який заліз до чужого будинку, щоб там відпочити

pixabay.com

Чоловік повинен сплатити 850 грн штрафу.

У селищі Михайлівка Запорізької області оштрафували безхатька, який заліз до чужого будинку, щоб відпочити. 

Про це йдеться у вирокові Михайлівського районного суду Запорізької області, повідомляє ТСН.ua. 

За даними суду, уродженець м. Омськ Російської Федерації, росіянин, громадянин України без місця реєстрації 26 березня 2021 року о 10:00 проник до чужого помешкання. Чоловік нічого не крав, проте жив у будинку. Там його виявили 27 березня і викликали поліцію. 

У суді підозрюваний у вчиненому розкаявся. Він пояснив, що зламав замок та проник до чужого будинку, щоб там відпочити. 

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 162 КК України та присудив йому 850 грн штрафу.

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