На Запоріжжі оштрафували безхатька, який заліз до чужого будинку, щоб там відпочити

Чоловік повинен сплатити 850 грн штрафу.
У селищі Михайлівка Запорізької області оштрафували безхатька, який заліз до чужого будинку, щоб відпочити.
Про це йдеться у вирокові Михайлівського районного суду Запорізької області, повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, уродженець м. Омськ Російської Федерації, росіянин, громадянин України без місця реєстрації 26 березня 2021 року о 10:00 проник до чужого помешкання. Чоловік нічого не крав, проте жив у будинку. Там його виявили 27 березня і викликали поліцію.
У суді підозрюваний у вчиненому розкаявся. Він пояснив, що зламав замок та проник до чужого будинку, щоб там відпочити.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 162 КК України та присудив йому 850 грн штрафу.
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