На Запоріжжі у прифронтових селах і досі мешкають діти: як звідти евакуюють малечу

Багатодітна родина з прифронтового села на Запоріжжі лише після того, як обстріляли її будинок, погодилася виїхати в безпечне місце. Матір із трьома дітьми вивезли поліціянти з Пологівського району.

Попри це, в громаді залишаються ще понад двісті неповнолітніх. Правоохоронці кажуть: доводиться докладати чимало зусиль, щоби дорослі врешті подбали про безпеку дітей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Мати трьох дітей погодилась залишити рідне село. Ці діти росли під обстрілами. 39-річна мати Аруна нарешті визнає: далі так тривати не може. На руїнах - розкидані речі, росіяни знищують прифронтові села. По Воздвижівській громаді бʼють КАБами, з мінометів, градів та смерчів.

У громаді лишаються понад тисячу сімсот людей. Двісті двадцять пʼять з них - діти. Цю родину нарешті вмовили виїхати.

"Мати-одиначка, яка виховує трьох діток, дуже в скрутному становищі. Вони виявили бажання виїхати, тому дуже захотілося їм допомогти. Діти повинні бути спокійніші і обстановка сама має розташовувати до більш психологічного врівноваженого стану дітей", - каже Ірина Налапко, начальниця служби у справах дітей Воздвижівської громади.

Прихисток для родини у безпечному місці допомагає знайти місцева влада.

Евакуація дітей

"Радісно, що ми їдемо в безпечніше місце, а з іншого боку - мені шкода лишати свій будинок, своє рідне місце, своє село рідне, тому що ми роками тут живемо вже", - каже Аруна.

Аруна та троє її дітей сподіваються: їм ще вдасться повернутися додому.

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