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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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На Запоріжжі під обстрілами вивозять людей з трьох сіл: куди суне армія РФ

У Запорізькій області посилились російські обстріли. Людей із дітьми закликають їхати у безпечні місця.

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Фото автора: Кіра Овес Кіра Овес
Запорізька область

Запорізька область / © ТСН

На Запоріжжі триває евакуація родин, чиє житло у кількох десятках кілометрів від лінії фронту. Мова про три села Таврійської громади. Евакуація звідти не примусова, проте правоохоронці вмовляють родини, де є неповнолітні, — не ризикувати їхнім життям. Адже обстріли росіян почастішали. Разом із тим у селах громади досі лишаються біля двох сотень дітей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Щойно заїхали на територію Таврійської громади, копи зупиняються. Евакуацію доводиться перервати на деякий час- через атаку ворожого дрона.

«Прийшло звернення від громадянина, про те, що зараз туди куди ми їдемо на евакуацію до дитинки знайшли невідомий БПЛа ймовірно з нерозирваним снарядом», — йдеться у матеріалі ТСН.

По приїзду на місце прильоту, територію огороджують стрічкою. Хоча місцеві знають про небезпеку ворожого залізяччя, коли-не-коли із цікавості хтось може помацати дрон — і прикріплений боєприпас спрацює.

Ворожий дрон / © ТСН

Ворожий дрон / © ТСН

Знешкодять дрон згодом піротехніки ДСНС. Але таких знахідок — надто багато, вивозити їх доводиться чи не щодня.

«Касетні боєприпаси, бувають що долітають нерозірвані КАБи в нас, РСЗВ залишки», — каже поліцейський Таврійської ОТГ Дмитро Бєсєдін.

Саме тому жителів вмовляють евакуйовуватись. Ті їдуть неохоче. Проте на виїзд погоджується родина Максименків. Виїжджають через дитину, йому три з половиною рочки. Приліт поруч із хатою і став для родини останньою краплею. Їдуть фактично в нікуди — родичів, в яких можна зупинитись і жити, на більш безпечній території в них нема. І кидати батьківську хату, зізнаються, — важко.

«Я тут виріс, я тут малий бігав, як він, а тепер приходить війна сюди і треба якось рятуватись», — каже житель Таврійської громади Данило Максименко.

Зібрані речі вантажать в евакуаційну автівку. На дитину копи вдягають захисну каску і дають у руки іграшку — зайчика.

Батькам пояснюють — на кілька днів їх розмістять у Запоріжжі, далі повезуть глибше у тил, де підшукають житло.

Попри таку перспективу родина Шапкіних із чотирирічним Єгором — виїжджати поки не готова. Хоч кілька місяців тому у школу поруч з будинком вгатила російська авіабомба.

У трьох селах Таврійської громади досі лишаються півтори тисячі людей, двісті з них — діти. Поліцейські вмовляють батьків вивозити малечу і обіцяють: їм знайдуть житло на заході країни, де діти замість сидіти у льохах — зможуть піти до дитячих садочків та шкіл.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 12:00 8 травня. СУТИЧКИ МІЖ Індією й Пакистаном НЕ ВЩУХАЮТЬ! Вучич б'є ПОКЛОНИ ПУТІНУ

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