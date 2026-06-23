На Запоріжжі у Дніпрі зафіксували унікальне явище: вперше за 70 років (фото, відео)

Дніпро / © ТСН

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У річці Дніпро на Запоріжжі вперше за 70 років з'явились осетри. Повернення червонокнижної риби помітили у 2023 році після руйнування Каховської ГЕС. Декілька років затишшя і от знову риба припливла на нерест.

Науковці пояснюють це тим, що риба відчуває свої історичні місця нересту. Проте, через коливання рівня води та відсутність молюсків — їжі осетра, ця риба на межі вимирання у Дніпрі.

Детальніше про це дізнавалась кореспондентка ТСН Дарія Назарова.

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У Дніпрі знайшли осетра

Вперше за майже три роки затишшя на березі Дніпра у Запоріжжі знайшли півтораметрового червонокнижного осетра. Щоправда — мертвою.

Михайло Муленко, в.о. завідувача сектору охорони природи Національного заповідника «Хортиця»: «Осетр заходить на мілководдя вночі, коли рівень води вищий, а вранці, коли рівень спускається, він опиняється в пастці: або в калюжі на березі, або просто на суходолі, і таким чином просто гине».

Ця знахідка, каже пан Михайло, свідчить, що осетри повертаються до своїх історичних місцин нересту.

Михайло Муленко, в.о. завідувача сектору охорони природи Національного заповідника «Хортиця»: «Після будівництва Каховської ГЕС на Дніпрі утворилася штучна перепона у вигляді дамби, і осетри більше не могли дістатися своїх територій нересту. Після руйнування Каховської дамби ми спостерігаємо повернення. Це факти міграції риб з моря до річки, це їхній історичний шлях».

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Дніпро у Запоріжжі / © ТСН

Безпекова ситуація на річці та свідчення рибалок

Про появу осетрів вже чув і місцевий рибалка Георгій.

Георгій Янков, рибалка: «Чув, що на Хортиці, на старому руслі, у хлопців попадався осетр, але того року, цього ще не чув. Але було б цікаво. Ми б випустили, це ж червонокнижна риба».

Рибалок уздовж Дніпра, каже пан Георгій, в останні роки значно поменшало — все через безпекову ситуацію.

Через війну суттєво зменшилося і браконьєрство на Запоріжжі, кажуть рибінспектори. Якщо раніше йшлося про десятки тисяч випадків за рік, з січня зафіксували лише 232. Впливає і загроза для людей, і зменшення популяції річкових видів.

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Максим Бронзюк, головний спеціаліст Управління Державного агентства рибного господарства: «Річка Дніпро в процесі трансформації, і умови для відтворення, які були, вони знищені на 95%. Тобто ми втратили заплавну частину острова Хортиця — це було найбільше нерестовище в межах Запоріжжя, ми втратили острови Дніпровської гряди. Вся акваторія колишнього Каховського водосховища просто усіяна мертвою рибою, але ж туди дістатися, щоб усе порахувати — неможливо».

Чому для постійної популяції осетра умов немає

Те, що осетра на Запоріжжі зустріти можна — рибінспектори визнають, але кажуть, це скоріше виняток. Адже зараз у цієї риби тут немає умов ані для нересту, ані для життя.

Максим Бронзюк, головний спеціаліст Управління Державного агентства рибного господарства: «Він нереститься на течії. Течія у нас є тепер, але повинен бути піщано-гальковий ґрунт, тобто в мулі він не нереститься. По-друге, він є молюскоїдом, йому потрібні умови як для відтворення, так і для мінімального набору харчування. Тому казати, що у нас створені умови і він у нас з'явиться на постійній основі — це дуже передчасно».

Штучно створити такі умови на Запоріжжі неможливо, кажуть у рибінспекції. Навіть після війни, коли вдасться відновити Каховське водосховище, трансформація дна займе десятки років.

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