На земельних виборах у Німеччині перемагають прихильники Путіна та капітуляції України: що це означає

Уперше після Другої світової війни правоекстремістська партія набрала найбільше голосів — понад 30 відсотків — на земельних виборах у Тюрингії. "Альтернатива для Німеччини" здобула також більш ніж 30 відсотків в землі Саксонія, буквально на півтора відсотка поступившись партії ХДС. Натомість партії коаліційного уряду заледве подолали прохідний відсоток до земельних парламентів, а подекуди й не потрапили до них.

Чи будуть уперше в повоєнній історії Німеччини уряди з ультраправими? І чи під загрозою військова допомога Україні — у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріг.

Праві екстремісти "Альтернатива для Німеччини" здобули першість на земельних виборах у Тюрингії. Вони набрали близько 33 відсотки голосів. Прем'єр-міністром Тюрингії за логікою мав стати Бйорн Хьокке, якого згідно із судовим рішенням можна називати фашистом і який сплачував штрафи за використання забороненої нацистської фрази. На святкування "Альтернативи для Німеччини" журналістів не пустили. Ця партія сподівалася на більшість в обох землях, де проходили вибори — в Тюрингії та Саксонії. Однак у Саксонії вони мінімально поступилися партії ХДС. Німецькі ультраправі святкують перемогу і вимагають влади.

Праві екстремісти "Альтернатива для Німеччини" здобули першість на земельних виборах у Тюрингії.

Однак замість крайніх правих усі шанси зайти до земельних урядів мають крайні ліві. Лівопопулістська партія "Союз Сари Вагенкнехт" з'явилася менше року тому. Її лідерка Сара Вагенкнехт називає її партією миру, вимагає фактичної капітуляції України перед Росією і називає це миром. Також хоче зняти санкції з Росії, відремонтувати і запустити газогін "Північний потік" і виступає проти розміщення в Німеччині американських ракет. І хоча земельний рівень не передбачає міжнародної політики, майже вся кампанія Вагенкнехт була про мир із Росією, а як умову про коаліційні переговори вона вимагає пункт про дипломатію в Україні.

Сара Вагенкнехт

"Одним із ключових питань нашої виборчої кампанії був мир. Я бачила, як багато людей хвилюються через це, як багато хто боїться, що Німеччина може бути втягнута у війну. Люди вважають безвідповідальним, що ми продовжуємо постачати Україні дедалі більше зброї і називати це солідарністю. Також багато хто категорично проти розміщення американських ракет середньої дальності в Німеччині наступного року. Ми підкреслювали, що ці питання стосуються не лише міжнародної політики, але й наших державних виборів. Не можна вдавати, що питання війни і миру перебуває десь далеко від нас", — заявляла політикиня.

Східні німецькі землі після перебування в НДР мають спільний потяг до Росії. Так ультраправі АДН також вимагають зняття санкцій з Росії і навіть прем'єр Саксонії, представник партії ХДС Міхаель Кречмер запам'ятався активним пошуком близькості до Путіна, а після повномасштабного вторгнення закликав Київ змиритися із частковою втратою територій для перемир'я з Росією.

Попри історично високі результати на земельних виборах до коаліції "Альтернативу для Німеччини" брати соромно, тому ХДС буде намагатися домовитися зі всіма, крім ультраправих. А от партії коаліційного уряду Німеччини відверто провалилися — трохи більше 7 відсотків отримали соціал-демократи в Тюрингії та Саксонії. Канцлеру Олафу Шольцу подекуди пропонують скласти мандат і ця пропозиція лунатиме голосніше, якщо такі результати покажуть вибори за кілька тижнів в іншій федеральній землі Бранденбурзі. Вибори до німецького парламенту та формування нового уряду Німеччини — через рік, але уряд дедалі більше послаблений не тільки внутрішніми сварками, але й серйозним відкатом голосів до крайніх правих або крайніх лівих.

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