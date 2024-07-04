“На жаль, на війні багато брехні”: військовий шокував правдою про ситуацію на фронті

На жаль, на війні дуже багато брехні. Починаючи від бійців, які в окопі, і закінчуючи ротними, комбатними, які бояться нагору доповісти правду. І от це найбільша проблема.

Таку думку в інтерв’ю військовій кореспондентці Наталії Нагорній висловив командир роти снайперів 58-ї бригади Сергій Варакін.

“Тому мої бійці, коли ми заходимо в якусь нову смугу, чи ми працюємо в іншій смузі тому що підрозділ зачасту відкомандировували від бригади і ми працювали в чиїхось інтересах. Ми ніколи не віримо вже в слова. Мої бійці ніжками по 26-30 кілометрів проходили і дивилися, де є дійсно окопи, де є дійсно люди, скільки там цих людей, адекватність цих людей”, — розповів військовий.

За його словами, в кожному окопі можна знайти щонайменше одного “адеквата”.

“Який і з яйцями і з розумом, він тобі все чітко і розкаже і підскаже — де, хто, що. Бо є такі: все, нас тут кинули, навколо нас нікого немає, ми останній фронт, ми тут єдині. Чувак, ти що, на приколі? Ти хоч вилізи зі свого окопа, в тебе в 15 метрах поруч окоп, там сидять сім чоловік, вліво теж. Ви навіть інколи боїтеся просто постріляти по ворогу і пісяєте в бутилки і викидаєте, щоб не вилізти наверх. Це все якість людей. Тут вже треба говорити про якість людей, які зараз приходять на війну”, — каже Сергій Варакін.

Він відкрив великий збір на літак, який несе вісім ракет. Військовим обіцяли профінансувати цю потребу, але не вийшло, тому бійці просять допомогти українців підтримати таку ініціативу

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