На Житомирщині 65-річна жінка впала в криницю: її дивом врятували з небезпечної пастки

На Житомирщині 65-річна жінка впала в криницю: її дивом врятували з небезпечної пастки

Наразі врятована - у реанімації районної лікарні.

На Житомирщині 65-річна жінка впала в криницю. Крики про допомогу почули селяни. Але коли побачили, на якій вона глибині, зрозуміли, що без професійного рятівника її не врятувати. На щастя, згадали, що до сусідки в гості приїхав син - професійний рятувальник, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 14 жовтня.

Криниця - глибиною понад вісім метрів. Криниця, що стала пасткою - у подвір'ї пані Клавдії. Жінка припускає, що сусідка прийшла зранку, не застала її у хаті, а поки чекала, вирішила подивитися, скільки у криниці води

Крики про допомогу з подвір’я пані Клавдії почули жінки, які гнали худобу на поле.

Від холоду жінка не могла й поворухнутися, лише просила, щоб її витягли. Усі розгубилися, зізнається пані Галина, аж раптом вона згадала, що до сусідки приїхав син, який працює рятувальником у пожежній частині.

За лічені хвилини Євген був біля криниці. Вдягнув рятувальний пояс, прив'язав мотузку і спустився по драбині у криницю. Каже, що жінка була дуже налякана.

Зізнається, що найважче було підняти жінку з води. Повільно, по драбині Євген витяг жінку на поверхню.

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Наразі врятована - у реанімації районної лікарні. Її привезла сюди "швидка" із сильним переохолодженням.

З її слів, вона пішла, голова закрутилася і вона нахилилася і впала в криницю. Її стан стабілізований, хвора зігріта, вона спить через стрес.

Медики кажуть, що дивом жінка під час падіння нічого не зламала, ймовірно її зберіг теплий одяг. А от від переохолодження жінка могла б загинути.

За кілька днів жінку випишуть з лікарні. А от рятувальника Євгена керівництво обіцяє преміювати.

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