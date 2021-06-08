На Житомирщині колишній АТОвець зарізав сусідку та ледь не вбив її родичів: що спричинило конфлікт

Постраждалі втратили багато крові й теж могли б померти.
На Житомирщині чоловік ножем зарізав 67-річну сусідку, а дочці та зятеві загиблої завдав ножових поранень у груди. Різник із місця події втік, поліція його розшукала аж у сусідній Вінниччині на залізничному вокзалі, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Дочка загиблої змогли зателефонувати родичам і попросити викликати "швидку". В обидвох - ножові поранення грудної клітини.
Близько десятої вечора, коли вони вже пішли спати, сусід вибив двері у хату і накинувся з ножем. Дружина кинулася захищати чоловіка. Сусід вдарив ножем в груди і її. На крики зі своєї кімнати вибігла мати й почала затуляти собою дочку. Сусід витягнув її на вулицю і там вбив.
Постраждалі втратили багато крові і якби їм вчасно не надали медичну допомогу - чоловік і жінка могли б померти, кажуть медики.
Нападнику 55 років, в минулому - учасник АТО. Після скоєного із села втік. Поліція оголосила його у розшук. А затримали його в Могилів-Подільському Вінницької області. Опору він не чинив, поліцейські діяли професійно та миттєво.
У поліції з’ясовують мотиви вбивства. Постраждалі кажуть, сусід їм віддав стару пральну машину і люстру, спочатку задарма, а потім почав вимагати гроші.
А от селяни певні, що сусід заздалегідь готувався вбити подружжя. Літня мати під ніж потрапила випадково.
Затриманий нині під вартою. За умисне вбивство йому загрожує довічне ув’язнення.
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