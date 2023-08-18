На Житомирщині п'яний син екснардепа збив школяра: хлопець у комі, йому ампутували ногу

На Житомирщині сталася резонансна ДТП. 40-річний бізнесмен, син екснардепа, за кермом авто збив школяра.

Нині 16-річний хлопець із численними травмами в комі. Йому ампутували ногу.

Подробиці цієї страшної аварії – в ефірі телемарафону "Єдині новини" 18 серпня.

На момент аварії винуватець був п'яний

В поліції вже з'ясували: кажуть, на момент аварії винуватець був п'яний. Поки травмований підліток лежав на узбіччі, винуватець аварії поїхав додому. І навіть два екіпажі поліції не звернули увагу на потерпілого.

"Ось уламки автомобіля після ДТП, ось вибитий і вигнутий металевий відбійник, на тому боці в кущах наш син лежав близько півтори-дві години, стікав кров'ю", – Сергій Хоменко показує місце аварії, де збили й покинули його 16-річного пасинка Олексія.

Батько розповідає, що хлопець ішов стежкою за відбійником, він не йшов дорогою. Тут досить світло вночі.

У цей час зі святкування в кафе за кермом їхав місцевий бізнесмен. Він врізається у відбійник, збиває хлопця, того відкидає в кущі.

"Збиває його Роман Заєць. Сам утікає, потім приїжджають його друзі, стягують цей автомобіль, весь цей час дитина лежить в кущах", – розповідає батько хлопчика.

Винуватець аварії втік і кинув дитину на дорозі

Речниця Нацполіції Житомирщини Вікторія Дубовик розповіла, що винуватець залишив місце події і кинув людину на дорозі, не надавши жодної допомоги, не викликавши швидку.

За кілька метрів від дороги тяжко травмований школяр пролежав понад годину. Водій кинув потрощене авто, дістався додому, покликав друзів. Вони витягали й вантажили автівку на евакуатор. У цей час навіть повз проїздили патрульні.

"Люди переконали, що невеличка ДТП, потерпілих немає, водій перенервував і поїхав додому, а ми – його друзі – просто забираємо пошкоджений автомобіль", – пояснює Вікторія Дубовик.

Два екіпажі патрульних не звернули увагу на потерпілого

Копи поїхали далі, на місце викликали інший екіпаж, той теж не звернув уваги на потерпілого.

"Навіть не подивилися на автомобіль, що на автомобілі була вм'ятина від голови, кров була, залишки волосся Олексія", – каже батько постраждалого хлопця Сергій Хоменко.

Автівка Романа Зайця після ДТП / Фото: Поліція Житомирщини

Дитина в комі в реанімації Охматдиту

Стогін підлітка почули нібито вже пізніше. У тяжкому стані його забрала швидка. Нині Олексій перебуває в комі в реанімації Охматдиту.

"Останнє, що робилося, – це ампутація, тому що права нижня кінцівка була нежиттєздатною, він отримав перелом обох кінцівок, і одним із факторів є важка черепно-мозкова травма", – розповідає Андрій Висоцький, завідувач відділення реанімації Охматдиту.

У винватця аварії – "тимчасова амнезія"

"Моменту ДТП не пам'ятаю, з приводу обставин ДТП, так, дійсно мені це стало відомо від працівників поліції", – це підозрюваний Роман Заєць з адвокатами в суді стверджує про амнезію. Мовляв, ударився під час аварії головою об подушку безпеки і все забув.

Натомість батько постраждалого підлітка Сергій Хоменко спростовує слова винуватиця аварії.

"Перші свідчення його, він визнав, що він бачив людину, яка йшла тут, що він її збивав, він це все пам'ятав", – каже батько Олексія.

Нині розглядають апеляційну скаргу. За рішенням суду першої інстанції Роман Заєць сплатив понад 200 тисяч гривень і вийшов із СІЗО. Нині прокурори просять знову взяти його під варту без застави.

"Роман Заєць може вчиняти тиск на свідків"

"Особа, зважаючи на свій соціальний статус, а також наявність впливових родичів може вчиняти тиск на свідків", – підкреслює прокурорка Житомирської обласної прокуратури Інна Дереча.

Батько Олексія Сергій Хоменко уточнив, що батько Романа Зайця є колишнім народним депутатом від партії СДПУ(о).

Адвокати винуватця аварії твердять, що нібито він не знав, що лишає збиту людину в небезпеці. І начебто не пив.

"Алкоголь не виявлений, тому будь-яких даних, що Заєць був у стані сп'яніння, немає", – каже адвокат підозрюваного Віктор Могильницький.

Своєю чергою речниця Нацполіції Житомирщини Вікторія Дубовик наголошує, що слідство встановило, що чоловік все ж був у нетверезому стані. Тому що були вилучені відео з камер спостереження з кафе, де того вечора відпочивав чоловік.

І підозрюваний, і адвокати відмовляються від коментарів.

Суд вдруге узяв Зайця під варту і збільшив заставу

Врешті суд вирішує знову взяти Зайця під варту, вже із заставою у 800 тисяч гривень.

Тим часом розслідують і дії патрульних, які були на місці аварії та не виявили потрепілого.

"Проводиться службове розслідування, факти будуть перевірені і надана оцінка працівникам полції", – каже прокурорка Житомирської обласної прокуратури Інна Дереча.

Другий екіпаж копів уже відсторонили від роботи.

Стан дитини – тяжкий

16-річному Олексію ампутували ногу, він у комі

Прогнозів щодо здоров'я 16-річного Олексія медики наразі не дають. Поки він перебуває в тяжкому стані.

Реквізити для допомоги Олексію:

5168745116452068

Клименко Л. О., мама хлопчика.

Нагадаємо, 26 травня суддя райсуду Київської області Олексій Тандир на смерть збив військовослужбовця Нацгвардії. У чоловіка залишилося троє дітей.

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