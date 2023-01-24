На зиму ракет у ворога достатньо: військовий експерт розповів, які регіони під загрозою

В Росії, за підрахунками української розвідки, залишилось лише 20% від довоєнних запасів високоточних ракет. Це приблизно 550 одиниць. Але менш точних ракет, як С-300, С-400, у окупантів ще достатня кількість. І наші прикордонні області, насправді, залишаються під загрозою.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів Сергій Кузан – військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці.

"По високоточних ракетах ми бачимо, що вже зниження якраз кількості використання. Тобто ці ракети – і Х-101, і Х-555, і "Калібри" – все ж таки відчувається, що важче російському ВПК відновлювати ці запаси. Ми їх просто виснажуємо. Але не треба себе тішити ілюзіями: до кінця зими вони матимуть чим бити по нам, по наших територіях. Тобто вони мають іще старі радянські запаси. От, для прикладу, ми всі бачили ту Х-22 і будинок у Дніпрі. Тобто є іще такі самі старі ракети в них на зберіганні", - розповів він.

Кузан зазначив, що в Росії нині працює у три зміни військова промисловість, і вони ще продовжують виготовляти високоточні ракети. "Але ми вже говорили про їхнє виснаження: нещодавно було 30%, тепер вже 20%. Тобто поступово їхній ракетний запас виснажується", – додав він.

"Однак, якщо говорити про набагато менш точні ракети, власне кажучи, це зенітні ракети, це ракети, призначені для протиповітряної оборони, я маю на увазі С-300, С-400, то цих ракет в них ще дійсно достатня кількість. І наші прикордонні області, насправді, залишаються під загрозою", – повідомив він.

От тому, за словами експерта, ми так потребуємо саме протиракетної зброї з достатньо великою дальністю ураження - для того, щоб знищувати не лише саму ракету, але й пускову установку. Тому що, як пояснив Кузан, ці зенітні комплекси росіяни переробляють з класу "земля-повітря" на клас "земля-земля". І, власне кажучи, збільшують їхню дальність.

"Нещодавно ми бачили удари по Києву, це якраз ракета С-400, вона призначена для ураження повітряних цілей, але після перероблення була використана по цілям наземним. Точність втрачається, але від цього руйнівна сила нікуди не дівається. І відстань, звичайно ж, є велика – 250-270 кілометрів. Це означає, що ми ще будемо відчувати на собі їхню загрозу. І тому нам особливо потрібно якомога швидше отримати усі ці засоби протиповітряної і протиракетної оборони: і Patriot, і додаткові батареї NASAMS тощо. І, звісно ж, нам потрібна далекобійна ракета для того, щоб вражати їхні пускові установки", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, заступник міністра оборони з питань політики США Колін Кал заявив, що Пентагон поки не планує передавати Україні ракети, дальністю 300 км.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко не виключає, що США у крайньому пакеті військової допомоги могли таємно передати Україні ракети дальністю 160 кілометрів, зокрема йдеться про ATACMS.

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