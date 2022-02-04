На знак єднання та готовності до захисту: монумент "Батьківщини-матері" підсвітили кольорами державного прапору

На знак єднання та готовності до захисту: монумент "Батьківщини-матері" підсвітили кольорами державного прапору

Підсвічувати монумент будуть сьогодні, до 24:00.

У Києві на території Музею історії України в Другій світовій війні презентували світлове дійство навколо найвищого монумента країни. "Батьківщина-мати" засяяла синьо-жовтими кольорами.

Про це 4 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Зазначається, що у такий спосіб організатори хочуть продемонструвати всенародне єднання та готовність українців до захисту своєї Вітчизни. І скласти подяку дружнім країнам, які засвідчують усебічну підтримку в боротьбі з Росією.

Підсвічувати монумент "Батьківщина-мати" на знак об’єднання українців будуть сьогодні, до 24:00. Подія відбувається за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та Національного музею історії України у Другій світовій війні.

"Батьківщина-Мати" засяяла синьо-жовтими кольорами на честь єднання та готовності до захисту

Нагадаємо:

31 січня на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція вдячності країнам світу за підтримку на тлі російської агресії. До неї долучилися близько 2 сотень людей. У руках активісти тримали плакати із подяками різними мовами та прапори тих держав, які найбільше допомагали Україні. Хто зброєю, хто фінансово, хто підготовкою санкцій. Це, зокрема США, Велика Британія, Польща, Естонія, Литва, Латвія, Канада, Чехія та Туреччина. Люди зазначили - світова солідарність в нинішній ситуації вкрай важлива.

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