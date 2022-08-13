На звільненій території Харківщини знайшли рештки замордованого чоловіка

На Харківщині збирають докази для справи проти Росії. У деокуваному селищі Мала Рогань місцеві натрапили на тіло людини у формі охоронця. Для огляду одразу ж виїхали фахівці з правоохоронних органів. З’ясувати причину загибелі було важко, аж допоки не знайшли важливі речові докази.

Безлюдна лісосмуга на в’їзді до звільненої Малої Рогані. Сюди по дрова ходять місцеві. Під час чергового походу натрапили на людське тіло.

Селище Мала Рогань звільнили ще наприкінці березня. Тіло лежало на цьому місці щонайменше 4 місяці, тож про загиблого дізнатися щось вкрай важко. Носив 43 розмір взуття, ймовірно, був охоронцем, на зріст понад метр вісімдесят. У кишенях жодних документів лише соняшникове насіння.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Аби визначити дату смерті та впізнати загиблого, криміналісти беруть зразки з кісток, ґрунту, одягу та навіть з комах.

В останній момент все ж таки вдалось дізнатися найважливіше - смерть цього чоловіка була насильницькою.

"Знайшли полімерні стяжки та сліди скотчу, що свідчать про те, що руки у цього вбитого чоловіка були зв’язані за спиною біля кісток, біля знайдених кісток тазу", - розповів керівник Харківської окружної прокуратури Олександр Ільїнков.

Усі зібрані докази та біологічні зразки правоохоронці відправлять на експертизу для встановлення особи. За час війни на Харківщині ексгумували майже дві сотні тіл, 120 з них - окупанти.

"Усі вони пішли на обмін і от 120 наших хлопців повернулися додому. Не завжди бувають документи. Ну, найвище звання - підполковник Герасимов був", - зазначив начальник відділу цивільно-військового співробітництва угрупування військ Харків Олександр Луценко.

Військовим чи не щодня надходять запити щодо стихійних захоронень рашистів. Втім через активні бойові дії на Харківщині провести ексгумацію в багатьох районах нині вкрай важко. Але запевняють, за першої ж можливості тіла окупантів вилучать. Задля обміну.

Автори: Вікторія Стрельцова, Світлана Павук

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