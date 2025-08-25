На Житомирщині матір вбила новонародженого сина: чому її відпустили на волю

На Житомирщині мати вбила немовля / © pixabay.com

Реклама

У Житомирській області до 1 року та 6 місяців іспитового терміну засудили жінку, яка самостійно народила та вбила немовля.

Про це йдеться у вироку Народицького районного суду Житомирської області.

Мати народила та викинула немовля через вікно

За даними суду, жителька Житомирщини приховувала свою вагітність та не була на обліку у медиків. У березні 2025 року жінка у житловому будинку народила сина вагою 3 кілограми 670 грамів, довжиною тіла 54 сантиметри. Хлопчик був повністю здоровим. Проте підсудна викинула новонародженого сина через вікно будинку на подвір’я, внаслідок чого настала смерть дитини.

Реклама

Жінка вже виховує одну дитину

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона пояснила, що вже виховує дитину, віком 1 рік та 7 місяців.

«Після народження дитини, усвідомлюючи, що її новонароджена дитина є живою, у неї раптово виникла думка позбутись дитини, після чого вона викинула новонароджену дитину через вікно будинку на подвір`я, внаслідок чого настала смерть останньої. Факт вагітності та народження дитини вона приховувала від сторонніх», — йдеться у матеріалах суду.

Жінка просила не позбавляти її волі, оскільки вона хоче виховувати свою іншу дитину.

Що вирішив суд

Судово-психіатрична експертиза встановила, що на момент вчинення злочину жінка перебувала у «легкій розумовій відсталості», проте могла усвідомлювати свої дії.

Реклама

«При визначенні тривалості іспитового строку, суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є нетяжким, вид та строк призначеного основного покарання, обставини, що характеризують особу обвинуваченої, яка вперше вчинила кримінальне правопорушення, позитивно характеризується та має на утриманні малолітню дитину і встановлює його на такий термін, який на думку суду буде необхідним для того, щоб засуджена довела своє виправлення без реального відбування основного покарання», — йдеться у поясненні суду.

Суд визнав жінку винною за статтею 117 КК України та засудив до 1 року та 6 місяців іспитового терміну.

Про батька дитини у матеріалах суду не йдеться.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Хмельницькому жінка народила дитину і викинула у смітник.