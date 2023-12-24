“Набереться сил і захоче напасти знову”: військовий розповів, коли і чому Росія може піти новою війною в Україну

Українці мають бути готові, що навіть після закінчення війни і виходу на державний кордон 1991 року, через 10-15 років Росія, набравшись сил, спробує ще раз повернути втрачене і захоче напасти знову.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів колишній боєць “Азову”, боєць 3 ОШБр та інструктор “Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця” з позивним “Мактавіш”.

“Для мене повернення кордонів 1991 року — це часткова перемога. Ми маємо зрозуміти, що ідеальним варіантом для нас було б знищення Російської Федерації як держави. Щоб вона розпалася на окремі держави, її захопила інша країна. Але виходячи з реалій ми розуміємо, що такого не буде. Навіть якщо ми повернемося до кордонів 1991 року, Росія ослабне, втратить можливість впливу на нас, втратить у політичному плані — з нею менше будуть рахуватися. Але вона залишиться як держава і вона не змінить ніколи свого рішення щодо України”, — каже військовий.

За його словами, Росія завжди намагатиметься взяти Україну під своє управління, знищити як націю і просто захопити територію.

“Навіть якщо ми повернемось на кордони, нам доведеться продовжувати розвивати армію, зміцнювати політичні союзи, створити кордон між цивілізацією і РФ. І ми маємо бути готові, що через 10-15 років Росія, набравшись сил, у тому вигляді, якому вона буде тоді, спробує ще раз повернути втрачене. Це наші реалії. Наскільки сильними ми будемо, настільки меншим буде бажання у Росії на нас напасти знову”, — розповів “Мактавіш”.

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