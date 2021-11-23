Наближаємося до цілі ВООЗ - Ляшко про показники вакцинації проти COVID-19 в Україні

Наближаємося до цілі ВООЗ - Ляшко про показники вакцинації проти COVID-19 в Україні

Також Віктор Ляшко констатував стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні.

Україна наближається до цілей ВООЗ з вакцинації проти коронавірусу - 40% дорослого населення до кінця 2021 року. Наразі вже 10 млн українців зробили повний курс щеплення.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 23 листопада.

Ляшко констатував, що у листопаді зроблено більше щеплень, ніж у кожному з місяців до цього. За його даними, станом на зараз протягом цього місяця проведено майже 5 млн доз антиковідної вакцини.

"Україна продовжує витримувати темпи вакцинації у близько 250 тисяч щеплень в середньому за добу. Вже 10 млн українців зробили повний курс щеплення. Це заслуга кожного лікаря, який переконує та кожного з нас, хто прийшов до пункту щеплення та вакцинувався", - сказав голова МОЗ.

Крім того, Віктор Ляшко зауважив, що виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють пришвидшення спаду: -20% та -19% за тиждень, відповідно.

"Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду: -3% за останній тиждень. Розпочалося розвантаження медичної системи: резерв вільних ліжок з киснем наразі збільшився до 33 500", - уточнив він.

Посилаючись на рекомендацію ВООЗ, Ляшко закликав вакцинуватися від COVID-19, навіть якщо вже перехворіли.

"Імунітет після перенесеної хвороби залежить від індивідуальних особливостей кожної людини і невідомо, скільки природній імунітет захищатиме вас. Одне із досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані", - наголосив він.

Ляшко нагадав, що вакцини забезпечують надійніший захист і навіть у випадку інфікування, вакциновані переносять хворобу значно легше.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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