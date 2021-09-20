Набожна мати забороняла вакцинуватися: нові подробиці смерті 19-річного студента з інституту під Києвом

У МОЗ пояснили, що причиною смерті хлопця стали серцево-легенева недостатність, набряк легень

Жодного зв'язку із вакциною! Попередня причина смерті: серцево-легенева недостатність. Ще тиждень тому в день щеплення від коронавірусу помер студент Українського гуманітарного інституту Володимир Сало. Але про це стало відомо лише напередодні.

Про це 20 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Сльози на очах мами 19-річного Володі не висихають. Жінка досі не може повірити у смерть сина. На інтерв'ю вона погодилася лише для ТСН і каже, що про те, що син пішов проти її волі - навіть не здогадувалася.

"Ми всі категорично заборонили йому робити вакцинацію, ми люди віруючі", - каже мама Володимира Галина Сало.

Володя щепився вакциною Pfizer минулого понеділка. Відразу після уколу телефоном розказав про це своєму старшому братові. А от мама дізналася лише за кілька годин, від куратора з інституту, коли її синові стало зле.

"Ваш син в тяжкому стані. Моліться. Стали на коліна, але чуда не сталося", - каже мама Володимира Галина Сало.

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Володимир Сало навчався в цьому приватному вузі, що у Бучі під Києвом. На щеплення хлопець ходив разом з ще двома студентками після пар. Надвечір у нього піднялася температура та почало судомити.

"Що нас взагалі дивує, що така реакція, що вона була така миттєва. Стан, коли я зайшла у нього був жахливий: лице практично було синє, його били судоми, піна з рота, блювота. Це просто жахливо і це протягом 15 хвилин і все. Десь о 20:20 ми застали його в такому стані і о 20:35 вже пульс зник і дихання зникло. Паралельно з цим ми викликали швидку", - каже ректорка Українського гуманітарного інституту Людмила Штанько.

Першу допомогу у студентському гуртожитку юнакові надавали інститутський фельдшер та ректорка. Але каже Людмила Штанько, все розвивалося стрімко, що до приїзду швидкої хлопець вже не дихав. Медики марно намагалися його годину реанімувати. Адміністрація вишу каже, що про вакцинацію студент їх не попереджав. Це була його добра воля.

"У нас такого немає, коли перше вересня було – була зелена зона всюди. Це вже коли починається, от наприклад, якщо зараз студент заїхав і в нього якісь ознаки простуди, ми відразу і фіксуємо це і, коли він одужав – вимагаємо тест. Але ж вони всі заїхали здорові", - каже ректорка Українського гуманітарного інституту Людмила Штанько.

У довідці про смерть - серцево-легенева недостатність. Та рідні кажуть, що Володя не мав проблем зі здоров'ям. Він був донором. За три дні до смерті теж здавав кров. Окрім ангін, ні на що не хворів. Займався спортом, а літом їздив на підробітки до Польщі.

"Серцево-легенева недостатність, набряк легень, гостра коронарна недостатність, прописана причина смерті, таких причин в нього не будо взагалі в житті. Не жалівся ні на які причини хвороб", - каже родич Володимира Руслан Боруц.

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"Безпосередньо призвела до смерті серцево-легенева недостатність, набряк легень. Але що саме викликало такий стан поки залишається невідомо, ми будемо чекати лабораторних досліджень матеріалів. Ми будемо тримати це на контролі", - каже головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Про смерть у день щеплення мали б повідомляти екстрено, але МОЗ цю звістку отримав лише сьогодні. На якому етапі трапився збій ще розбиратимуться. Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження, але без експертизи, яка триватиме місяць, говорити про причини смерті зарано. Загалом в Україні зафіксовано три летальні випадки у день вакцинації від коронавірусу. У жодному з них смертельний зв'язок з щепленням не доведено.

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