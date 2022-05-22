Нацбанк відпустив курс долара "у вільне плавання": чи є причини для паніки і як це вплине на економічну ситуацію

Нацбанк відпустив курс долара "у вільне плавання": чи є причини для паніки і як це вплине на економічну ситуацію

Відучора, 21 травня, Національний банк скасовував обмеження на встановлення курсу, при цьому офіційний курс гривні до долара залишив фіксованим.

Офіційний курс долара в Україні і надалі залишається 29,25, так само, як і курс усіх безготівкових операцій для імпортерів та експортерів. Сталий курс тримають, аби, попри все, зберегти фінансову стабільність держави.

Для кого курс буде фіксованим, а для кого вільним - йдеться у сюжеті ТСН.

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Економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман розповів, зафіксований від початку війни курс зовсім не означав, що валюту можна було купити за тією ціною. У банках її просто не було. Водночас на чорному ринку ціна гойдалася вгору-вниз від 24-го лютого. Наразі кожен власник обмінного пункту малює ту цифру, яку йому подобається, аби лише купували

Аби побороти панічні настрої населення, банки тепер зможуть продавати валюту клієнтам, так само як і обмінники.

Економіст додає, нині банки вже можуть офіційно купувати і продавати валюту за ринковими цінами, але сьогодні вони ще не працюють. Від понеділка, він вважає, українці зможуть побачити реальні ціни на іноземні купюри.

Утім, продавати банки, як і попередні три місяці, зможуть лише те, що в касу здали клієнти. А от яким буде той самий курс - ніхто не прогнозує

Фурман вважає, що фундаментальних причин для послаблення гривні немає. З великою імовірністю гривня також може і посилитися через деякий період часу.

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"Ціна за іноземну валюту росте через її дефіцит. Ми не отримуємо долари та євро від торгівлі, бо наші порти заблоковані, а наземним шляхом обсяги продажу значно менші, готівка також перестала надходити і від наших заробітчан, бо чоловікам закордон - зась. Вирівняти курс, як раніше, держава наразі не може", - пояснив економіст.

Голова асоціації українських банків Андрій Дубас повідомив, що Національний банк зараз не може виходити, як в довоєнний час, і гасити ці настрої інтервенціями, тобто продажем валюти з золотовалютних резервів. Таким чином стабілізується курс, потім банк може їх викупити і повернути кошти в резерв.

У Нацбанку кажуть: причин для паніки немає і ситуація має змінитися вже на початку літа, як тільки Захід почне перераховувати Україні допомогу.

Нагадаємо, що країни G7 офіційно ухвалили рішення виділити Україні майже 20 млрд доларів фінансової допомоги.

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