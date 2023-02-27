Нацгвардійці замінили професійних іконописців і власноруч розписали храм, хоча навіть не професійні художники

Найбільшу фреску – таємна вечеря - військові допишуть за кілька днів, тоді ж храм відкриють для бійців, а в майбутньому вільний вхід у церкву обіцяють в частині зробити і для цивільних.

Вінницькі нацгвардійці власноруч розписують храм святого Юрія Переможця, який розташований на території частини. Командування вирішило малювання фресок та ікон доручити військовим. Зголосилися четверо солдатів - як професійні художники так і початківці, йдеться в ТСН.

Нацгвардієць Володимир Бойков перемальовує Ісуса та апостолів із фрески таємна вечеря. Робота філігранна та дуже відповідальна каже, Володимир. Мобілізований військовий немає художньої освіти, картини малював лише для себе, Образи пише вперше. “Дуже спочатку вагався, відповідальність велика, можна навіть сказати і страх , щоб передати більш детальніше цю композицію”, - каже він.

Натомість його колега – Сергій Татчин професійний художник, а ще відомий поет. До війська пішов добровольцем на другий день повномасштабного вторгнення. “Робота йде над роботою виноградний спас, дуже старовинна ікона, відповідно є канон, його потрібно перенести без похибок, з натхненням, відповідно з божим натхненням”, - каже боєць.

Сергій суворо по канону перемальовує на стіну зображення старовинної ікони, теж наважився на це не одразу, але каже, ця творчість його змінила. “Коли заходиш до храму, треба міняти своє ставлення, всередині, ззовні, а малювати ікону це дуже відповідально, я кілька місяців вагався чи братись. Потрібно стати кращим, у всіх сенсах, паралельно робота над іконою і над собою, дві роботи відбувається”, - каже він.

За писанням Образів уважно стежить капелан – отець Михайло, настоятель у новозбудованому храмі. Каже, спочатку думали запросити професійних іконописців, але вирішили, що наповнити його духовно мають самі ж військові. “Побудувати храм це одне, а внутрішньо його наповнити - це інше. Розпис це дуже клопітка справа і вона робиться на один місяць і навіть не один рік. Ми вибрали візантійський стиль як той, який найкраще передає аскетизм, духовність, містичність будівлі”, - пояснює капелан.

Найбільшу фреску – таємна вечеря - військові допишуть за кілька днів, тоді ж храм відкриють для бійців, а в майбутньому вільний вхід у церкву обіцяють в частині зробити і для цивільних.

Вінницькі нацгвардійці власноруч розписують храм Святого Юрія Переможця

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