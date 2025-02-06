Нацгвардієць втік зі служби та спалив три військові автомобілі: він ошелешив поясненням 

Військовий Нацгвардії не повернувся на службу та спалював автомобілі ЗСУ. Чим це закінчилось?

У Харкові до 6 років та 6 місяців позбавлення волі засудили військового Нацгвардії, який спалював військові автомобілі.

Про це йдеться у вироку Московського районного суду м. Харкова (назва суду недерусифікована - ред.).

За даними суду, військовий за контрактом Нацгвардії у липні 2024 року через Telegram погодився на співпрацю із невідомим, який запропонував йому палити військові автомобілі. За це підсудному пообіцяли 1000 доларів.

Нацгвардієць на території Харкова спалив три автомобілі, які належать військовим: Nissan Patrol (збитки - 738 516,42 грн), Volkswagen Transporter Т4 (збитки - 235 030,02 грн) та Jeep Grand Cherokee (збитки 136 202,58 грн).

На суді військовий провину визнав. Він пояснив, що "що в 20-х числах травня 2024 року не повернувся з наданої йому відпуски до військової частини. Зазначив, що розумів, що скоював кримінальні правопорушення, дійсно для отримання незаконного прибутку, а саме за кожне спалене військове авто йому було обіцяно оплату в розмірі 1000 дол.США, на що він надав свою згоду, тому самостійно прийняв рішення таким чином перешкоджати законної діяльності ЗСУ".

Судячи із матеріалів суду, нацгвардієць так і не отримав обіцяних грошей.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.1 ст.114-1, ч. 2 ст. 194 КК України та засудив до 6 років та 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Чернігівській області до 2 років іспитового терміну засудили жінку, яка перекрила рух військовій колоні та вимагала від захисників України "піти геть".

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