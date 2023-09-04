Начальник Рівненського ТЦК биткою гамселив підлеглого: перші пояснення підозрюваних після гучного скандалу

Керівник ТЦК та СП у Рівненській області погрожував підлеглому зламати руку бейсбольною биткою, якщо той не розповість про свою співпрацю із правоохоронцями.

Начальнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку повідомили про підозру через побиття підлеглого військового. Він разом із керівником районного ТЦК побив військового биткою та змушував навколішки "вимолювати пробачення". Працівники Державного бюро розслідувань провели у військкома обшук і знайшли згадану вище битку.

Перші пояснення підозрюваних чула кореспондентка ТСН Анна Махно.

Колегія суддів вирішує, чи відпускати з-за грат на час слідства рівненських обласного та районного військкомів. Обоє присутні на засіданні онлайн із СІЗО.

Одна з трьох захисників Андрія Луцюка Інна Хімін каже, що підозра є необгрунтованою, всі ризики у зазначенні прокурора є недоведеними.

"Ми вважаємо, що до підозрюваного можна застосувати більш м»який запобіжний захід", - каже вона.

Зазначимо, що обласного військкома разом із районним взяли під варту наприкінці липня без права на заставу. Серед низки статей йому інкримінують перевищення службових обов'язків.

Що каже підозрюваний

Скандал з ТЦК на Рівненщині зчинився після оприлюднення у Мережі відео. На ньому обласний військком б'є чоловіка биткою та нецензурно лається. А фільмував це військком районний. Потерпілий – їхній же підлеглий, повідомили в ДБР.

Військком Рівного Андрій Луцюк побив биткою підлеглого

"Це особисте і було поза роботою, тому повноважень не перевищував", – Сергій Луцюк вперше публічно коментує відео. Каже, потерпілий нібито сам увечері агресивний навідався до нього додому.

"Це було в позаслужбовий час на особистостях там, де були мої умови проживання. Він до мене сам прибув", - зазначає він.

Хто прийшов на підтримку Луцюка

На підтримку Луцюка до суду прийшло військове керівництво - т.в.о командувача ОК "ЗАХІД" і керівник військової частини. Заявили, готові взяти військкома на поруки.

Командувач ОК "ЗАХІД Юрій Колос розповідає, що під його керівництвом виконувалися усі завдання, які визначалися старшим начальником, мовляв, це було основною мотивацією подати це клопотання.

Командир військової частини Вадим Гайдей продовжує, що підозрюваний був один з кращих, який вчасно поставляв цивільне населення, яке підлягає мобілізації і вони були вмотивовані.

Військком Рівного Андрій Луцюк побив биткою підлеглого

Прокурори ж просять Луцюка лишити під вартою, щоб не тиснув на потерпілого і не заважав слідству. Заявляють про додаткові відкриті провадження, а ще про перевірку щодо можливого незаконного збагачення.

Прокурор спецпрокуратури у сфері оборони західного регіону Микола Кляпко наголошує, що в Луцюка та членів його родини наявне рухоме та нерухоме майно, яке придбане ним за доходи, які не відповідають дійсним його джерелам доходу.

Що вирішив суд?

Суд залишає підозрюваного Луцюка в СІЗО. І одразу береться за розгляд зміни запобіжного керівнику вже районного ТЦК, який тоді і знімав це відео. Потерпілий, каже, був його водієм. І нібито дуже проблемним підлеглим.



Згодом адвокати просять випустити Козачука із СІЗО. Кажуть, той ніколи не мав проблем із законом і донині характеризувався лиш позитивно.

Його захисниця Світлана Жуковська каже, Козачук нагороджений медалями та відзнаками.

Військком Рівного Андрій Луцюк побив биткою підлеглого

Всупереч цьому Козачуку інкримінують і зберігання психотропних речовин. Їх виявили при затриманні.

"На мене "насипались", вибачте, 8 чоловіків у масках в під"їзді, після чого в мене з кишені дістали якісь пакунки з невідомою речовиною", - каже сам підозрюваний.

Прокурори ж заявляють, є нові обставини і ще одне провадження - схиляння до вживання наркотиків. І теж перевіряють цього підозрюваного у незаконному збагаченні. Відтак суд під вартою лишає і Козачука. Обидва військкоми в СІЗО перебуватимуть до 25 вересня. А якщо провину доведуть, їм загрожує по 12 років за гратами.

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Нагадаємо, начальнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку повідомили про підозру через побиття підлеглого військового. Він разом із керівником районного ТЦК побив військового биткою та змушував навколішки "вимолювати пробачення".

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