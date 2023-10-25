Начальники ТЦК збагатилися на 255 млн грн: найгучніші скандали з українськими військкомами

НАЗК з’ясувало, що українські військкоми за останні пів року незаконно збагатилися на 255 млн 629 тис. грн. Вони купували і записували на рідних нерухомість, дорожезні автівки, землю та навіть відпочивали закордоном під час війни, хоча офіційні доходити працівників ТЦК цього не дозволяли.

ТСН.ua зібрав гучні корупційні скандали в українських ТЦК та СП.

Незаконне збагачення військкомів – яку суму виявили

Нацагентство з питань запобігання корупції повідомило, що за останні пів року виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення українських військкомів на суму 255 млн 629 тис. грн. Про відповідні факти стало відомо під час моніторингу способу життя керівників ТЦК та СП.

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"Однією з найпоширеніших корупційних практик, яка створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов’язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК", – повідомили в НАЗК.

Там зазначили, що корупційні ризики можливо мінімізувати за допомогою цифровізації усіх відповідних процесів, внесення до Єдиного реєстру військовозобов’язаних повної та достовірної інформації, а також обміну інформацією між усіма реєстрами.

Скандал з ексначальником Одеського ТЦК

Так, у НАЗК пригадали ексначальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, якому в липні була оголошена підозра у незаконному збагаченні на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби. Борисов, ймовірно, збагатився на оформленні так званих "білих квитків" для відстрочення від мобілізації. А видання 368.media стверджувало, що наприкінці 2022 року Борисов виїздив до Іспанії для відпочинку на елітному курорті.

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Колишній військком набув скандальної слави після публікації журналістського розслідування про те, що 2022 року мама Борисова стала власницею вілли в Іспанії за 3,7 млн євро, а дружина – власницею офісу вартістю до 2 млн євро.

Також НАЗК за результатами моніторингу способу життя колишнього військкома виявило, що його дружина, мама і теща – власниці коштовного автопарку.

Іспанська вілла родини одеського ексвійськкома Борисова / Фото: Українська правда

Борисов був звільнений з посади і на сьогодні перебуває під вартою.

Ексначальник Одеського ТЦК Євген Борисов під вартою / Фото: "РБК-Україна"

Незаконне збагачення підлеглого одеського ексвіййськкома

НАЗК перевірило і підлеглого Борисова – заступника начальника ТЦК, начальника сектору комплектування Одеського обласного військкомату Дениса Галушка. Фахівці виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення Галушка на понад 14 млн грн.

Дружина, мама, теща і син Галушка здобули у власність дорогі автомобілі, не маючи на це доходів із законних джерел. НАЗК затвердило свій висновок щодо заступника обласного військкома та надіслало його до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Автомобілі родини заступника голови ТЦК Одещини Дениса Галушка / Фото: Facebook/НАЗК

Так, теща Галушка від 2020 року придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG за 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 за 2,3 млн грн. Купила жінка і авто BMW X7 XDRIVE 30D за начебто 5 тис. грн, хоча реально воно коштує 3,9 млн. Восени 2022 року теща військкома придбала житловий будинок і земельну ділянку за понад 3 млн грн.

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Влітку 2022 року мати Галушка купила авто Toyota RAV-4 HYBRID за понад 880 тис. грн і житловий будинок із земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн, не маючи фінансової спороможності на це.

Син Галушка став власником квартири в Одесі вартістю 563 тис. грн. А дружина військкома восени 2021 року купила авто Mazda CX-5: віддала начебто 50 тис. грн, хоча середня ціна машини – близько 1,3 млн грн. Влітку 2023 року жінка поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE за понад 2,6 млн грн.

Найгучніші корупційні скандали з військкомами

Незаконні активи голови Малиновського ТЦК

У жовтні ознаки незаконного збагачення НАЗК виявило в начальника Малиновського районного ТЦК Одеси В’ячеслава Кушнерова. Йдеться про на суму майже 47 млн грн.

У власності дружини Кушнерова, а також його мами, тещі та сина виявили нерухомість та автопарк. Військком не пояснив агентству джерела походження вказаних коштів, тож НАЗК скерувало матеріали справи до поліції для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Начальник Одеського районного ТЦК В'ячеслав Кушнеров / Фото з відкритих джерел

Так, у травні 2022 року Кушнеров із дружиною стали власниками квартири в Одесі на111,1 кв. м вартістю 600 тис. грн, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом дружина придбала авто Toyota Highlander за майже 1,9 млн грн, яке згодом продали за 2 млн грн.

Того ж року мама військкома подарувала йому житловий будинок з господарськими будівлями на 259,2 кв. м. в Овідіопольському районі Одещини, оцінений в 1 млн грн. При цьому дохід, який отримала мама Кушнерова за останні 22 роки, був значно менший від вартості подарунка для сина.

Водночас теща військкома протягом кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі за понад 300 тис. грн та авто Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тис. грн. Раніше теща придбала авто Mercedes–Benz GLC 220D за 1,4 млн грн, який згодом перепродала своїй доньці за 1,5 млн грн.

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Протягом серпня 2022 року члени сім’ї Кушнерова подарували один одному гроші на загальну суму 30 млн грн, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.

Окрім того, син військкома став власником квартири на 55,8 кв. м в Одесі за майже пів мільйона гривень, не маючи на це достатніх грошових активів.

У всіх цих діях НАЗК вбачає ознаки юридичної фікції, аби приховати реальні обставини придбання нерухомості та авто шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків.

Незаконне збагачення голови Дніпропетровського ТЦК

У тепер уже екскерівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн.

Батько та дружина військкома протягом останніх років стали власниками рухомого та нерухомого майна за гроші, законність походження яких не змогли довести. Відповідну справу передано до САП у сфері оборони Східного регіону.

Ексначальник Дніпропетровського ТЦК Анатолій Пікало / Фото з відкритих джерел

Так, у декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. Однак моніторинг встановив, що батько військкома протягом останніх чотирьох років отримав у власність:

дві квартири у Дніпрі вартістю 1 776 000 грн та 698 950 грн;

авто Volkswagen Passat за 359 700 грн;

авто Ford Ranger за 780 000 грн;

авто Audi а6 за 1 875 000 грн;

авто Volkswagen ID.6 за 1 300 000 грн.

Батько військкома також став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом в 1 млн 100 тис. грн, сформованим за рахунок його власної готівки. У липні 2023 року ця фірма придбала частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині за 1 млн 150 тис. грн.

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Розмір усіх набутих активів на майже 6 млн грн перевищує розмір доходів, які законно отримав батько Пікала.

Щодо дружини військкома, то вона отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. США. При цьому сумарний законний дохід батька за все життя значно менший.

Сам Пікало 2021 року став власником кількох об’єктів нерухомості на 168 300 грн: йдеться про дві земельні ділянки та житловий будинок.

Необґрунтовані активи голови Полтавського ТЦК

У жовтні у заступника начальника Полтавського ТЦК та СП виявили необґрунтовані активи на понад 1,8 млн грн. НАЗК передало цю інформацію САП.

Відомо, що у травні 2023 року військком придбав авто Toyota Rav4 за майже 1,5 млн грн. Того ж місяця його мама купила квартиру в Полтаві на 97,7 кв. м за майже 2 млн грн. За даними НАЗК, доходи матері військкома та її чоловіка не дозволяють придбати таку нерухомість.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що заступника начальника ТЦК відсторонили від посади одразу після появи інформації про його можливі незаконні статки.

Активи начальника скандально відомого Самбірського ТЦК

НАЗК перевірило також спосіб життя начальника Самбірського районного ТЦК на Львівщині Сергія Бабича. Зауважимо, що цей військкомат став скандально відомими після появи в Мережі шокувального відео , на якому заступник начальника ТЦК знущається з цивільного чоловіка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ти не людина, с*ка!" Скандал! В Україні жорстоко побили ухилянта!

Так, фахівці з’ясували, що протягом 2020-2022 років начальник військкомату разом з дружиною придбали низку об’єктів нерухомості. Голова ТЦК стверджував, що нерухомість була придбана за заощадження сімʼї за попередній період, зарплати членів родини та за 42 тис. дол. від матері.

Однак різниця між вартістю активів та офіційними доходами родини сягнула понад 4,4 млн грн. Тож НАЗК передало до САП відповідні матеріали, і там мають звернутися до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Начальник Самбірського районного ТЦК Сергій Бабич / Фото: "Голос Самбірщини"

Військком з Прикарпаття і фейкова служба для футболістів

В Івано-Франківській області викрито співробітника військкомату, який налагодив протиправну схему фіктивної військової служби для футболістів. За даними ЗМІ, йдеться про ФК "Прикарпаття".

Так, працівник ТЦК організував та забезпечив фіктивне проходження служби у ввіреному йому підрозділі для семи осіб, пов’язаних із місцевим футбольним клубом. Вони "служили" на посадах стрільців, санітарів, водіїв-електриків. Цим чоловікам дозволялось перебувати за межами військкомату без поважних причин та не виконувати обов’язки служби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Шок! Військком організував фіктивну службу футболістам!

Водночас "військовослужбовці" безпідставно отримали від держави майже 1,5 млн грн грошового забезпечення.

До слова, в середині жовтня Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує 260 справ щодо порушень у ТЦК та військово-лікарських комісіях.

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