Наче серіал: як у Польщі готуються до виступу Байдена і які плани в голови Білого дому

За кілька годин Джо Байден зустрінеться з Анджеєм Дудою.

Президент США Джо Байден після свого неочікуваного візиту до Києва прилетів до польської Варшави. Джо Байдена зустріли держсекретар Польщі та американський посол. В очільника Білого дому сьогодні та завтра заплановані промова і низка зустрічей.

Детальніше про них йдеться в сюжеті ТСН.

"На наших очах твориться історія" - цю фразу зараз найчастіше можна чути у Польщі. Візит Байдена до України тамтешні медіа називають безпрецедентним, відважним кроком і дуже символічним сигналом.

Польські телевізійники фактично онлайн стежили за кожним кроком американського лідера. Це був наче політичний серіал, який транслюють цілий день. Напередодні оглядачі гадали, чи відбудеться зустріч Байдена із Зеленським у Жешуві, чи український президент приїде до Варшави. Найсміливіші припускали, що така зустріч може відбутися на польсько-українському кордоні. І раптом помітила Байдена, який крокує вулицями столиці під звуки сирени.

Польські медіа наголошують на блискучій роботу "сікрет" сервісу, який гарантував безпеку американському лідеру. Бо ж візит в Україну був спонтанним і часу на приготування було обмаль.

Після візиту до Києві о 21:00 за Варшавським часом Байден вийшов із вагона "Укрзалізниці" на вокзалі у польському Перемишлі. І це теж безпрецедентний момент. Бо у своїх закордонних поїздках Байден пересувається виключно американськими гелікоптерами, авто і потягами.

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З Перемишля американський президент до летовища у Жешуві їхав в кортежі авто. А з Жешува до Варшави летів бортом номер один. Після інтенсивного візиту і тривалого добирання в Україну і назад Байден відпочивав у готелі "Маріот".

А за кілька годин у президентському палаці Джо Байден зустрінеться з Анджеєм Дудою. Це історичний візит, кажуть поляки, бо вперше президент США відвідує їхній край другий раз впродовж року.

У Польщі Байден був 11 місяців тому. Відомо, що Дуда проситиме в американського лідера збільшити присутність НАТО у Польщі, збільшити кількість техніки і американських військ. Очевидно, йдеться, і про Жешув, неподалік українського кордону. За інформацією польських медіа, там американці беруть в довготривалу оренду землю, щоб будувати для своїх військових і їхніх родин житло.

Увечері о 17.30 за варшавським часом Байден виступить біля королівського замку. Там збудували сцену, декорувати прапорами Америки, Польщі та України. Американський лідер буде за кулевідбивним скло. Послухати і побачити Байдена тут зможе приблизно 20 тисяч людей, які напередодні зареєструвалися на сторінці американського посольства. Для них будуть суворі заходи безпеки, схожі як в аеропортах: жодних парасоль, великих сумок, плакатів чи прапорів.

Ті хто не встиг зареєструватися, зможе стежити за виступом американського президента неподалік королівського замку. Для цього встановили екрани, і перекриють Вісластраду.

Напередодні візиту Байдена польські і українські активісти звернулися до президента США з проханням дати Україні ще більше зброї, зокрема винищувачі F 16. За їхніми словами єдине що зараз може гарантувати мир у світі це зброя.

"Щоб у світі запанував мир, світ мусить виграти в Росії, здолати зло, здолати Путіна. Зробити це може Україна, але тільки тоді коли отримає сучасну зброю у достатній кількості", - каже громадська активістка Наталія Панченко.

У середу в програмі Джо Байдена зустріч з лідерами країн центральної Європи, так званої "Бухарестської девʼятки", де говоритимуть про спільну безпеку і оборону і про те, що ще треба зробити аби допомогти Україну.

Нагадаємо, що 20 лютого президент США Джо Байден із неанонсованим візитом прибув до Києва.

Очільник США їхав потягом з Польщі до України.

Байден і Зеленський провели переговори, які, за словами президента України, були дуже плідними.

Зеленський сказав, що їхні результати відобразяться на полі бою.

Під час свого візиту до України Байден анонсував новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Детально, що говорив Байден під час візиту до Києва, читайте тут.

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