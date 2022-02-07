"Начебто Україна за 15 років буде в союзній державі": Клімкін пояснив, як Лукашенко озвучує плани Росії

Ексміністр зазначив, що невизнаний президент Білорусі озвучує те, що сам Кремль офіційно не говорить.

За 15 років Кремль бачить Україну в складі союзної держави з Росією та Білоруссю. Таке озвучив невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко. І досить часто саме він говорить те, про що офіційно Кремль не наважується казати.

Про це 7 лютого в прямому ефірі програми "Твій вечір" на телеканалі "1+1" сказав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"На місці Путіна, я б виконав іншу сентенцію про прохання Лукашенка. Він в інтерв'ю попросив, щоб його зробили полковником російської армії. Вважаю - призначити і у відставку назавжди... Раніше був Жириновський, який завжди висловлював те, що не міг сказати Кремль. Тепер у них є Лукашенко. Абсолютно свідоме інтерв'ю, де він озвучив у такому клоунадському стилі все те, що думає Кремль. Просто з підняттям ставок - що ми підемо вперед, ми дійдемо до Ла-Манша. Бо ці всі страшилки і хотєлки - насправді в голові Путіна, але які він не може сказати, тепер у нього є Лукашенко", - зазначив Клімкін.

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Те, що Лукашенко "здав" білорусь, насправді є загрозою і для Заходу, і для України.

"От у нього (Лукашенка - ред.) якраз стрижня немає. Він тільки може триматися за владу 27 років. А у Путіна - є. Путін заводить війська в Білорусь. І зараз одна з найбільших лякалок, яка у нього є для Заходу і, до речі, для нас, - 1082 кілометри кордону. Це завести туди контингент російських військ, це реально півтори години від Києва. Оце насправді серйозна історія. Але ця історія про Путіна і про Росію. Це історія не про Лукашенка. Лукашенко хоче посаду в майбутній союзній державі. Він в інтерв'ю каже, що начебто Україна за 15 років теж буде в союзній державі. Там уже все намалювали. Він просто намагається своїм тролінгом показати, що буде далі", - сказав Клімкін.

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