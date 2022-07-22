Начинена вибухівкою пляшка розірвалася просто в руках: у Львові рятують 17-річного хлопця з Донеччини

Він уже кілька місяців у лікарнях. А ніхто з рідних його не провідує. Батько юнака – військовий, від перших днів повномасштабної війни – на фронті. Маму та молодшого брата окупанти силоміць вивезли до Росії.

17-річний Павло з Донеччини, після того, як російський снаряд зруйнував його дім, допомагав евакуйовувати літніх людей. І підняв із землі пляшку, яка розірвалася, бо була начинена вибухівкою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Павло показує на телефоні, якими були його рука і нога після вибуху.

"Долоня розірвана, на нозі дірка. Від сили метрів 50 прошкандибав і почав кричати на допомогу. Ми ще під обстріл потрапили, мене до Лаври донесли. У військовий шпиталь відвезли, потім в Краматорськ, Дніпро і сюди до Львова", – розповів хлопець.

Павло родом із донецького села Долина. Коли в його дім стався приліт, то перебрався до Святогірської Лаври, де переховувався від обстрілів. Та в сусідньому селі, каже, ще залишилися люди, які потребували допомоги. Тож хлопець разом із друзями кинувся їх рятувати.

"Пішли в сусіднє село людям допомагати старшим евакуйовуватися. Коли ми поверталися, я був останній в групі, і я сів перепочити. І в мене під руками пляшка, яка лежала, я її хотів викинути, в руки тільки беру, а вона вибухнула", – розповів Павло.

Спочатку його шпиталізували до лікарні в Краматорську, потім перевезли до Дніпра, а вже після – до Львова. Стан хлопця був украй тяжкий, кажуть медики. Тиждень його виходжували в реанімації, через поранення почався сепсис.

"Він рукою підібрав вибуховий предмет, який був замаскований під звичайну пляшку, і ця вибухівка здетонувала у нього в руці, тому він отримав масивні мінновибухові розривні рани кисті та передпліччя, з розривом артерій, сухожилля", – пояснив дитячий хірург лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова Дмитро Грицак.

Руку вдалося зберегти і вилікувати ногу. Нині Павло працює з фізіотерапевтом.

"Ця рука була, по суті, як анатомічний протез. На сьогодні він може виконувати будь-які рухи, стискання, може тримати воду, в будь-що одягнутися. Наше завдання, як команди, було зберегти функціональність руки", – сказав фізичний терапевт лікарні святого Миколая Сергій Худа.

Маму хлопця з молодшим братом повномасштабна війна застала на Харківщині. А згодом їх примусово вивезли до Росії. Як повернутися до України – ще шукають варіанти.

"Вони були в Куп’янську, Харківська область, в подруги. Вона була хвора, і мама за нею доглядала. Все так швидко відбулося, росіяни туди зайшли і почали людей вивозити в Росію, і їх теж вивезли", – розповів Павло.

Батько Павла - військовий і хлопець впевнений, що він добряче мститься росіянам, які завдали стільки болю і розлучили їхню сім'ю.

"Військовим я допомагав – показував територію, об’їзди, дороги по полях. У мене хазяйство велике: корова була, гуси, качки, кури, кролі навіть були. Коли військові були, я сказав: "Можете забирати собі, на їжу". Мене ж військові евакуювали з села", – розповів хлопець.

Реабілітація у Павла буде тривалою. Щоб рука повністю функціонувала, як колись, знадобиться пів року тренувань. Хлопець мріє, щоб його родина знову возз’єдналася. А ще – згодом вивчитися на військового і повернутися до рідного села.

17-річного Павла рятують після вибуху

Нагадаємо, на Донеччині окупанти б’ють "Градами" по будинках цивільних, але отримують відповідь від українських військових.

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