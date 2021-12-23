"Нацики" і шантаж: про що говорив Путін на щорічній пресконференції

"Нацики" і шантаж: про що говорив Путін на щорічній пресконференції

Зеленському він закинув потрапляння під вплив "нациків" і заявив, начебто, що "Україна готується до нової воєнної операції".

Президент Росії Володимир Путін провів щорічну прес-конференцію. Жодних гарантій не скеровувати війська, що зібралися біля кордону, до України, він не дав. Натомість очільник країни-агресорки назвав Україну державою, що була створена Леніним, а до того не існувала.

Про це йдеться 23 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Зеленському він закинув потрапляння під вплив "нациків" і заявив, начебто, що "Україна готується до нової воєнної операції". Наше МЗС відповіло, що Україна прагне тільки миру, і закликало Путіна виконувати угоди про припинення вогню.

Визнавати Росію стороною конфлікту з Україною очільник Кремля категорично відмовився й кілька разів повторив вимогу про припинення розширювати НАТО.

"Без жодних хитрощів ми прямо сказали: ніякого розширення НАТО на схід не повинно бути. Тепер м'яч на їхньому боці, вони повинні щось відповісти", — сказав президент Росії.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг спростував слова Путіна і заявив: НАТО ніколи не обіцяла не розширюватися. Навпаки, в багатьох угодах, які підписувала і Росія, чітко йдеться про те, що країни мають право обирати власний шлях розвитку.

Про що заявив Путін на щорічній пресконференції

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