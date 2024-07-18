"Національність має передаватися по мамі!": Богомолець запропонувала, як збільшити народжуваність під час війни

Я абсолютно впевнена, що матеріальні виплати не можуть спонукати до народжуваності. Тому що, маючи чотирьох дітей, я не отримала від держави жодного разу виплату на дитину як багатодітна мати, як мати-одиначка.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла заслужена лікарка України, докторка медичних наук, професорка Ольга Богомолець.

“Мені легше було працювати на трьох роботах, ніж отримувати подачки від держави. На мій погляд, в Україні сьогодні має бути прийнято законом, постановами, що національність має передаватись по мамі. Це по суті, в моєму розумінні, єдиний історичний механізм, який дозволив єврейській нації, яка не мала батьківщини, постійно проходила через тортури, вижити і не втратити ідентичність. Будь-яка дитина, яка народжується в світі від єврейської мами хто би не був тато, ця дитина відразу чітко розуміє, яке громадянство вона має. І має право повернутися в свою державу”, — каже Ольга Богомолець.

За її словами, українки, які роз’їхались по світу під час війни, одружуються з іноземцями і народжують італійців, німців, корейців, британців.

“Кожна українка в світі має народжувати українця. І він має отримувати національність і паспорт відразу при народженні. Цим мають займатись сьогодні посольства України. Тому що головна наша проблема після війни буде в відродженні нації… А спонукати до народження потрібно стабільністю, повагою, можливістю надати освіту і повагою до жінки-матері”, — каже Ольга Богомолець.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Богомолець: війна провокує рак, українцям залишилося 60 років, і чому ми обираємо не тих президентів

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