Національний мультимедійний тест 2024: як все минуло і чому не всім вдалось завершити оцінювання

Попри всі перешкоди цьогорічні вступники таки написали підсумкові тести. Цього тижня завершилася основна сесія національного мультипредметного тестування. У ній взяли участь понад 265 тисяч дітей, але далеко не всім вдалося завершити тести.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Національний мультипредметний тест 2024 складали відразу під землею, щоби не відволікатися на тривоги. Цьогоріч мультитест складається з 4 предметів. На все дається 4 години, плюс перерва. Офіційні результати надійдуть кожному до 2 липня. Але НМТ - це комп'ютерний онлайн-тест, то учасники свої бали бачать одразу.

У Кропивницькому Ганні вручають сертифікат магазину побутової техніки. Це подарунок за високі результати на НМТ. Дівчина з трьох предметів набрала максимальні 200 балів. Найприємніше, що максимум з української. Вільно її вивчати почала лише у 2019 році, коли родина змогла виїхати з окупованого Криму.

НМТ

"Спочатку не було грошей, аби виїхати. Тато працював неофіційно таксистом. Бо не хотів отримувати російські документи. Йому зателефонував ФСБ і намагалися визвати його. Тоді ми зрозуміли, що треба виїжджати", - каже Ганна Мілай.

З початком повномасштабного вторгнення її тато пішов захищати країну. Загинув. Ганна впевнена, тато нею б пишався. Мета дівчинки вивчати українську філологію в національному університеті.

За даними українського центру оцінювання якості освіти, в НМТ взяло участь понад 265 тисяч учасників. З них понад 16 тисяч за кордоном. Тестування відбулося в 31 країні світу.

В Україні в окремих областях, тестування відразу проходило в укриттях. У Дніпрі - на стільці, навіть поклали ковдри, аби учасникам було тепліше.

Софія, яка на НМТ отримала 200 балів з усіх предметів, каже - до повномасштабного не дуже цікавилася літературою.

"Вирішила бути літературознавицею", - каже дівчина.

Наполегливість цьогорічних випусrників вразила, навіть, керівницю Українського центру оцінювання якості освіти. За правилами, якщо через тривоги чи інші технічні проблеми - тестування зупиняється на понад 2,5 години, то учасники можуть піти на додаткову сесію. Але деякі не хотіли.

"У Києві у нас один заклад писав оцінювання до 11 вечора. Але це була виключно ініціатива учасників і батьків. У пункті спочатку аварійно вимкнули світло. Потім були перебої з інтернетом. А після почалася ще й повітряна тривога. Робочий день давно завершився і доходило до комендантської години. Батьки приїхали, просили доробити тести. Пішли на зустріч вступникам і допомогли пройти оцінювання у цей день", - каже керівниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Через повітряні тривоги, аварійні вимикання світла - тестування не змогли завершили біля двохсот учасників. Тепер їм знову треба збиратися з силами і йти на додаткову сесію. Вона стартує у другій половині липня.

Випускники йдуть здавати тест

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН за 28 червня 2024 року | Новини України

Читайте також: