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Національний мультимедійний тест 2024: як все минуло і чому не всім вдалось завершити оцінювання

Національний мультимедійний тест 2024: як все минуло і чому не всім вдалось завершити оцінювання

Місце складання НМТ

Національний мультипредметний тест 2024 складали під землею.

Попри всі перешкоди цьогорічні вступники таки написали підсумкові тести. Цього тижня завершилася основна сесія національного мультипредметного тестування. У ній взяли участь понад 265 тисяч дітей, але далеко не всім вдалося завершити тести. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар. 

Національний мультипредметний тест 2024 складали відразу під землею, щоби не відволікатися на тривоги. Цьогоріч мультитест складається з 4 предметів. На все дається 4 години, плюс перерва. Офіційні результати надійдуть кожному до 2 липня. Але НМТ - це комп'ютерний онлайн-тест, то учасники свої бали бачать одразу. 

У Кропивницькому Ганні вручають сертифікат магазину побутової техніки. Це подарунок за високі результати на НМТ. Дівчина з трьох предметів набрала максимальні 200 балів. Найприємніше, що максимум з української. Вільно її вивчати почала лише у 2019 році, коли родина змогла виїхати з окупованого Криму.

НМТ / ©
НМТ

"Спочатку не було грошей, аби виїхати. Тато працював неофіційно таксистом. Бо не хотів отримувати російські документи. Йому зателефонував ФСБ і намагалися визвати його. Тоді ми зрозуміли, що треба виїжджати", - каже Ганна Мілай. 

З початком повномасштабного вторгнення її тато пішов захищати країну. Загинув. Ганна впевнена, тато нею б пишався. Мета дівчинки вивчати українську філологію в національному університеті.

За даними українського центру оцінювання якості освіти, в НМТ взяло участь понад 265 тисяч учасників. З них понад 16 тисяч за кордоном. Тестування відбулося в 31 країні світу.

В Україні в окремих областях, тестування відразу проходило в укриттях. У Дніпрі - на стільці, навіть поклали ковдри, аби учасникам було тепліше.

Софія, яка на НМТ отримала 200 балів з усіх предметів, каже - до повномасштабного не дуже цікавилася літературою.

"Вирішила бути літературознавицею", - каже дівчина. 

Наполегливість цьогорічних випусrників вразила, навіть, керівницю Українського центру оцінювання якості освіти. За правилами, якщо через тривоги чи інші технічні проблеми - тестування зупиняється на понад 2,5 години, то учасники можуть піти на додаткову сесію. Але деякі не хотіли. 

"У Києві у нас один заклад писав оцінювання до 11 вечора. Але це була виключно ініціатива учасників і батьків. У пункті спочатку аварійно вимкнули світло. Потім були перебої з інтернетом. А після почалася ще й повітряна тривога. Робочий день давно завершився і доходило до комендантської години. Батьки приїхали, просили доробити тести. Пішли на зустріч вступникам і допомогли пройти оцінювання у цей день", - каже керівниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. 

Через повітряні тривоги, аварійні вимикання світла - тестування не змогли завершили біля двохсот учасників. Тепер їм знову треба збиратися з силами і йти на додаткову сесію. Вона стартує у другій половині липня.

Випускники йдуть здавати тест / ©
Випускники йдуть здавати тест

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН за 28 червня 2024 року | Новини України

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