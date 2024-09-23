"Національний кешбек": як відбуватимуться нарахування і що можна буде купити за ці гроші

Майже 300 тисяч українців уже можуть бачити у "Дії" перші нарахування за програмою "Національного кешбеку". Це переважно кошти за покупки, які вони зробили на початку вересня. Але уже найближчим часом цих виплат стане значно більше, бо до програми долучились більше 1,4 мільйона українців та тисячі виробників.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Лише за три тижні роботи "Національного кешбеку" у бета-режимі до програми долучились 1,3 мільйона українців і значна кількість українських компаній.

У чому суть Національного кешбеку:

Українці отримуватимуть 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва, якщо вони доєднані до програми. За місяць можна отримати до 3 тисяч гривень кешбеку.

Для цього необхідно створити віртуальну картку у вашому банку, далі у "Дії" знайти відповідний сервіс і доєднати до нього свій рахунок. При покупці у магазинах товарів із переліку, частина грошей повертатиметься. Щоправда, потрібно, аби розрахунки за товари відбувались карткою.

Більшість виробників або самі маркують товари із кешбеком, або ж це роблять самі мережі. Продукти харчування – нині найпопулярніша категорія. Їх майже 70% серед зареєстрованих у програмі. Трохи менше 30% – це побутова хімія. Але на неї роблять значну ставку.

"З точки зору імпорту і заміщення його – нам якраз дуже цікаво, щоб доля локального споживання зросла. І нам для господарської групи цікаво, щоб активніше люди купували українські товари, виробники ставали потужнішими", - кажуть у Мінекономіки.

Серед виробників, які долучились до програми, є представники майже усіх областей, зокрема й прифронтових. Для держави дуже важливо, аби продукцію таких виробників українці підтримували гривнею. І завдяки цьому ще й самі економили. Уже зараз більше 300 тисяч українців можуть бачити перші нарахування на своїх рахунках. Це 4 мільйона гривень.

Українцям повертатимуть кешбек за покупки продуктів харчування

"Це не така велика сума, але ми тільки запускаємо цей процес, коли долучаються всі стейкхолдери. І тому у нас на цей рік закладається 3 мільярди гривень на програму до кінця року", - кажуть у Мінекономіки.

Якщо ви ще не бачили нарахувань – у Мінцифри радять не перейматись. Програма поки працює у тестовому режимі і транзакції можуть опрацьовуватися по декілька тижнів. У майбутньому цей процес буде значно швидшим і займатиме лічені дні.

Заробити максимальні 3 тисячі гривень кешбеку найімовірніше можна буде завдяки покупці дорогих українських товарів, які також є у переліку. В Мінекономіки очікують, що більшість родин будуть отримувати від 300 до 500 гривень кешбеку.

В Україні запрацював "Національний кешбек"

Задонатити на Сили оборони або купити військові облігації, сплатити за медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно і звісно –комуналку. Це те, куди можна буде використати нараховані кошти.

"Отриманий кешбек можна використовувати в тому числі і для оплати за спожитий газ. Це особливо актуально в опалювальний сезон, коли зі збільшенням споживання зростають відповідні витрати за газ українців", - каже Ірина Бахіркіна, директорка з маркетингу Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Причому, як нагадують у газопостачальні компанії "Нафтогаз", українці зможуть заплатити кешбеком за газ у зручний для себе спосіб – як на сайті чи в особистому кабінеті, так і у касах.

"Національний кешбек"

Першу виплату на картку "Національного кешбеку" українці зможуть отримати після 20 жовтня. Тож якраз матимуть змогу оплатити ним свої платіжки одразу або ж накопичити іще і використати ці гроші у наступні місяці. Адже розрахуватись коштами із кешбеку цьогоріч можна буде до 31 січня 2025.

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