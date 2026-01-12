Над Києвом дуже багато диму: що горить

Рятувальники гасять пожежу у Києві / © соцмережі

У Києві спалахнула масштабна пожежа. У Мережі публікують фото сильного задимлення над площею Шевченка. Вогонь спалахнув на ринку.

Про це повідомляє ТСН.ua.

У ДСНС Києва розповіли, що загоряння сталося в торгівельному ряду ринку.

«Є загроза розповсюдження вогню на інші кіоски. Орієнтовна площа пожежі 150 м². Рятувальники працюють за підвищеним рангом виклику», — повідомили у столичній ДСНС.

Пожежники вже гасять полум’я. Наразі інформація про постраждалих відсутня.

Раніше ми писали, що у масштабній пожежі в багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва загинуло двоє людей. Ще дев’ятьох осіб із задимлених квартир рятувальники вивели на свіже повітря.