Над Києвом дуже багато диму: що горить
Рятувальники гасять полум’я на столичному ринку.
У Києві спалахнула масштабна пожежа. У Мережі публікують фото сильного задимлення над площею Шевченка. Вогонь спалахнув на ринку.
Про це повідомляє ТСН.ua.
У ДСНС Києва розповіли, що загоряння сталося в торгівельному ряду ринку.
«Є загроза розповсюдження вогню на інші кіоски. Орієнтовна площа пожежі 150 м². Рятувальники працюють за підвищеним рангом виклику», — повідомили у столичній ДСНС.
Пожежники вже гасять полум’я. Наразі інформація про постраждалих відсутня.
Раніше ми писали, що у масштабній пожежі в багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва загинуло двоє людей. Ще дев’ятьох осіб із задимлених квартир рятувальники вивели на свіже повітря.