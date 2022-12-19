"Над містом літали ракети": жителька Кам'янська звинуватила директорку школи, що та не впустила доньку до укриття

Жителька міста Кам'янське, що в Дніпропетровській області, звинуватила директорку місцевої спецшколи "Гармонія" у тому, що та вигнала її доньку з навчального закладу, коли дівчинка під час повітряної тривоги хотіла потрапити туди до укриття.

Як розповіла ТСН.ua мама дівчинки Ганна, інцидент стався 16 грудня, коли окупанти масовано обстрілювали Україну ракетами. Під час повітряної тривоги її донька перебувала сама вдома, тому, що як і більшість дітей в цей час вона навчається дистанційно. Після сигналу дівчинка побігла до найближчого до їхнього будинку укриття, у спеціальну школу "Гармонія".

"Охорона мою доньку пропустила, а ось директорка цього закладу Вінник Антоніна Володимирівна виставила дитину 15 років на вулицю, і це в той час, коли над містом літали ракети та вже пролунало кілька вибухів. Мотивувала вона свої дії тим, що це укриття не для сторонніх, там немає місця та запропонувала дитині піти пошукати інші укриття", - зазначила Ганна.

Хоча раніше, за словами жінки, її родина вже користувалась цим укриттям.

"Директорка сказала, що цей заклад не для сторонніх, тобто це укриття, хоча раніше ми перебували в цьому укритті, ми туди спускалися, і родиною ходили туди. А наразі…дитину туди не впустити…У мене шок. Це колишній інтернат, і я знаю, що там багато дітей виїхали і наразі перебувають у Туреччині, тобто там не так багато дітей залишилось. Як то не знайшлося місце для однієї дитини? Вона сказала, що їй тут не можна знаходитись і вивела дитину звідсіля. У мене в п'ятницю було таке відчуття, така безпорадність, я не знала, що робити. Мені так боляче було за дитину. Наді мною ракета пролетіла у цей день, ми були усі тут шоковані. І я дізналась, що моя дитина пішла додому у цей час", - розповіла Ганна.

За словами жінки, вона у цей час перебувала на роботі в іншому кінці міста, і зв'язку мобільного тоді не було.

"Як розповіла донька, директорка вивела її за огорожу і вона пішла назад додому", - каже мама дівчинки.

У цей же день жінка написала заяву до поліції.

"Цікаво, що батько моєї доньки, від початку війни вступив до лав ЗСУ і наразі перебуває у гарячій точці, ризикуючи своїм життям боронить нашу країну, та, на жаль, зокрема і таких директрис", - зазначила Ганна.

Водночас у розмові з ТСН.ua директорка спецшколи Антоніна Вінник заперечила, що вигнала дитину із закладу.

"Зараз поліціянти ведуть розслідування, дитину не виганяли, вона взагалі не була в укритті, тому інші коментарі я надам після того, як поліція закінчить розслідування", - прокоментувала директорка.

Масований ракетний обстріл 16 грудня

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 грудня, російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти за добу випустили 98 ракет і здійснила понад 65 обстрілів з РСЗВ.

Окрім влучання і серйозних руйнуваннь об'єктів енергетичної інфраструктури України, росіяни поцілили у житловий будинок в Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, у якому зруйнувався під’їзд. Внаслідок удару загинула 64-річна жінка, молоде подружжя та їхній півторарічний син. 13 людей поранені, зокрема четверо дітей.

У Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини поранені троє працівників електропідстанцій. Загалом українські захисники збили в небі над Дніпропетровською областю 10 ракет. Область була повністю знеструмлена. Через це в Дніпрі тимчасово зупинився електротранспорт та метро.

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