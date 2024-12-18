Над Україною помітили пасажирський літак з Білорусі: куди летів і в чому причина

В небі над Україною знову помітили пасажирський літак. Цього разу це був білоруський Embraer E195LR (Рейс B2734), який вилетів з Єревану до Мінська.

У соціальних мережах обговорюють дивний маршрут літака. Згідно з мапою Flightradar24, білоруський пасажирський літак залетів на територію України і начебто дістався аж до Харкова, а потім терміново залишив закритий повітряний простір України.

Відомо, що літак успішно приземлився у Мінську, а сама подія трапилася ще 12 грудня.

ТСН.ua з’ясовував, чи міг білоруський літак залетіти у повітряний простір України.

Могли помилково залетіти

Авіаційний експерт Валерій Романенко каже, що теоретично пасажирський літак міг залетіти у наш повітряний простір.

"Пілот міг щось переплутати та потрапити у наш повітряний простір. Тут більш важливо на скільки глибоко він залетів. Ми ж розуміємо, що літак сам по собі не літає, його фактично передають з однієї зони управління, яка об’єднує декілька областей, до іншої зони. Або ж літак передають з країни до країни. У даному випадку йдеться про Embraer E195LR авіакомпанії "Белавіа". Враховуючи, що Харків знаходиться недалеко від кордону, то цілком можливо, що літак зайшов занадто близько. Причина зрозуміла – росіяни ставлять активні радіоперешкоди вздовж усієї лінії фронту, і щоб збивати з курсу наші ударні безпілотники, і щоб створювати проблеми європейським перевізникам. Один із типів перешкод – спуфінг, тобто спотворення реальних сигналів з супутників (або доповнення їх фіктивними). На це вже неодноразово жалілися авіакомпанії країн Балтії, яким подібна російська практика особливо дошкуляє", – розповідає ТСН.ua Валерій Романенко, авіаційний експерт.

Так глибоко залетіти літак не міг

Через це експерт ставить під сумнів і власне данні з Flightradar24. Нещодавно на мапі ресурсу було зафіксовано російський літак, який летів зі Стамбулу до Москви і згідно з мапою Flightradar24 начебто долетів до Дніпра, а потім повернувся назад і далі продовжив маршрут в обхід України.

"Такий глибокий політ навряд чи можливий. Хто б пустив літак на таку відстань у закритому повітряному просторі? Російські пасажирські літаки облітають район бойових дій за сотню кілометрів. Екіпаж завчасно попередили б про значне і тривале відхилення від маршруту диспетчери, які слідкують за рухом літаків у своїй зоні відповідальності", – пояснює Валерій Романенко.

Не в перший раз

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли у небі над Україною помічають російські пасажирські літаки.

У травні цього року програма відслідковування польотів повітряних суден показала, що російський Boeing 777 – рейс Москва-Анталія зайшов до повітряного простору України в Харківській області в напрямку Бахмута.

Тоді фахівці пояснювали, що Flightradar – це програма, яка збирає інформацію з усього регіону. А в ньому працювало і працює безліч засобів РЕБ (українських та російських) та іншого обладнання. Тож це могло стати причиною збою у програмі Flightradar.

Раніше ТСН.ua розповідав, що в небі над Україною помітили пасажирський літак з Росії: куди летів і що це означає.

Росіяни ледь не здійснили теракти на літаках з Європи до США та Канади!

Читайте також:

Пасажирські літаки в небі над Україною: чи можливо це 2025 року і що для цього потрібно

Пасажирський літак нібито побачили в небі над Києвом: що про це кажуть в аеропорту "Бориспіль" та "Украерорусі"

Пасажирський літак з Росії помітили над Україною: експерт пояснив, що могло бути насправді