Над Україною знову помітили два пасажирські літаки з Білорусі: куди летіли і що відомо

Борти зрізали шлях і начебто пролетіли над Донеччиною та Харковом.

У повітряному просторі України знову помітили одразу два пасажирські літаки. Обидва авіалайнери білоруські (належать компанії "Белавіа") та летіли до Мінська. Один з Тбілісі, а інший з Єревану.

Що сталося?

Якщо вірити даним порталу Flightradar24, то 20 січня пасажирські літаки перетнули закритий український повітряний простір і пролетіли над територією нашої країни.

Проліт пасажирських літаків за даними порталу Flightradar24

Рейс з Єревану був помічений над Донецькою областю та містом Краматорськ. А літак з Тбілісі над Харковом та Харківською областю.

Між тим літаки успішно приземлилися в аеропорту призначення, а у Повітряних силах України не повідомляли про порушення повітряного простору України.

Проліт пасажирських літаків за даними порталу Flightradar24

Це вже далеко не перший випадок, коли пасажирські літаки, начебто помічають у повітряному просторі України.

Що кажуть експерти?

Фахівці стверджують, що таке відбувається через те, що борти передають неправильні координати через GPS-спуфінг, а реально у наш повітряний простір не залітають.

Експерти з авіації зазначають, що поблизу наших кордонів ведеться активна радіоелектронна боротьба, і через це літак дає неправильні координати про своє місцезнаходження, які ретранслює Flightradar.

Нагадаємо, що проліт у закритому повітряному просторі України дуже небезпечний для пасажирських літаків – їх можуть збити сили ППО.

Авіаційний експерт Валерій Романенко так пояснює повідомлення про проліт пасажирських літаків над територією України, які фіксує Flightradar.

"Через роботу засобів РЕБ транспондери пасажирських літаків, які пролітають поруч з нашими кордонами, дають спотворені координати про своє місцезнаходження. Саме тому, на Flightradar періодично з’являється інформація, що у наш повітряний простір начебто залетів російський чи білоруський авіалайнер. Або ж на заході країни фіксуються пасажирські літаки інших держав", – зазначає Валерій Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що над Україною знову помітили пасажирський літак з РФ: що сталося.

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