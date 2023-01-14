Над західною частиною Соледара залишається український стяг, але бої змістилися у бік траси до Бахмута

Соледар - епіцентр боїв на Донеччині. Окупанти штурмують місто і намагаються відтіснити збройні сили України з його околиць та прорватись до Бахмута, йдеться в ТСН.

Ситуація на Донбасі дуже напружена, основні бої сконцентрувались в районі Соледару, росіяни намагаються прорватись до Бахмута саме через це невеличке місто. В Мережі розповсюдили відео, як над західною частиною Соледару майорить український стяг, тож всі заяви росіян про захоплення міста, не відповідають дійсності.

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Та українські військові кажуть, що вороги лізуть, як таргани. На відео також зафіксовано, як російські військові намагаються закріпитись в Соледарі. На цій ділянці фронту росіяни застосовують свій увесь мобілізаційний ресурс, але це поки єдина їхня перевага, адже наша артилерія нищить їх сотнями.

Основні бої зараз змістились в район траси зі боку Соледару, яка веде до Бахмута. Саме вона стратегічна і саме її окупанти намагаються взяти під контроль, аби перерізати сполучення і постачання для наших військ.

Ситуація там змінюється щосекунди і складно щось спрогнозувати.

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