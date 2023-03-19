Надання F16 вже зараз і пік російського наступу в Бахмуті: огляд тижня від Андрія Цаплієнка

На лінії вогню між Україною і ворожою навалою росіян відбувається те, що інколи просто неможливо осмислити

Красномовне відео з передової підтверджує дані моніторингової групи Оryx, які виглядають неможливими - Росія втратила в Україні щонайменше 1845 танків різних типів. Насправді, більше, адже, Оryx враховує лише те, що має візуальне підтвердження - фото або відео. Але водночас це відео також дає уявлення про те, наскільки затратним є просування російської армії, йдеться в ТСН.

За два місяці 2023 року Росія, поклавши тисячі людей та сотні одиниць техніки, просунулась лише на 234 квадратних кілометри. Це третина площі такого міста, як Київ і більшість цієї території захоплена в районі міста Бахмут.

Ворог серйозно тисне на наших оборонців біля тимчасово окупованої Кремінної. На ділянці Сватове-Кремінна сконцентровані підрозділи трьох ворожих дивізій. Кілька десятків тисяч окупантів. Попри це, там у наших військових є успіх. Зокрема, 40-ва артилерійська бригада фактично вичищає ворожі позиції на північ від Сватового.

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Натомість ускладнилася ситуація навколо Авдіївки. Раніше там росіяни вимірювали свої здобутки у метрах,але станом на сьогодні вони намагаються атакувати села Сєвєрне та Красногорівку, щоб узяти місто в напівоточення. І, водночас, пробивають нашу оборону в напрямку Покровська.

«Ситуація складна. Два дні жорстких боїв. В наш бік працювала без зупинки артилерія, Град, авіація, вони відпрацювали ракетами великих калібрів по населених пунктах Орлівка, Тоненьке і Водяне. Працює і наша артилерія, достатньо влучно, це дає можливість нашій піхоті залишатися на своїх місцях, бо ніщо так не надає наснаги нашій піхоті, як робота нашої артилерії», - розповідає «Санта», командир одного підрозділів, які працюють поруч з Авдіївкою

Для піхотинців є хороша новина - схоже, найближчим часом економія снарядів послабиться, а ремонт гармат полегшиться. Десятий “Рамштайн”, зустріч мілітарних донорів України, показав, що в їхній свідомості відбувся тектонічний зсув. Вони зрозуміли, що їх уявлення про сучасну війну доведеться змінити. Важлива не тільки влучність артсистем, а кількість снарядів іможливість швидко міняти зношені стволи.

"Рамштайн" погодив передачу Україні понад сотню "Леопард" та ППО

Що ми отримаємо найближчим часом:

Снаряди 105 мм, 125 мм (для танків радянського зразку), 155 мм

Міни 120 мм

понад 150 Leopard 2 (Україна просила 300)

системи ППО SAMP/T-Mamba (Італія та Франція)

системи ППО Patriot (США, Німеччина, Нідерланди)

ППО ближнього радіусу дії

ППО середньої дальності – NASAMS та IRIS-T (Канада, Німеччина, вже надали)

Але це все поки що на папері, а, значить, в майбутньому. А вже сьогодні ситуація стає все більш загрозливою в Бахмуті.

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БАХМУТ

Рашистам вдалося звузити до кількох кілометрів горловину з двох доріг, якими відбувається постачання боєприпасів до міста, але поки нам вдається утримувати шалений тиск окупантів на Хромове та Іванівске і забезпечувати коридор життя.

В самому місті: на сході тривають бої в районі річки Бахмутка, а це менше кілометру до центру. Ворог стверджує, що вже перейшов річку, але підтвердження немає. На півдні росіяни просуваються в районі так званого «Маріупольського цвинтаря»… На півночі бої йдуть тут, це промзона заводу обробки кольорових металів. До міськради три кілометри. Тобто зараз, фактично, будь-яка точка в підконтрольній частині міста легко накривається мінометним вогнем.

Саме тут командир групи Луганського прикордонного загону з позивним «Фанат» відбиває штурми росіян по кілька разів на день. «Що по ситуації в Бахмуті. Покидьки зайшли вже до «промки». Намагаємося їх зараз вибити. Намагаємося штурмувати їхні позиції. Дай Бог, вийде. Щоб ви розуміли масштаб цієї трагедії. Це гірше, напевно, аніж Сталінград. Це промислові зони, які вже знищені покидьками. Ми тримаємося. Слава Україні!»

Військові в Бахмуті просто абсолютні герої. Командувач Сухопутних військ генерал Сирський звітує, що ворог веде наступальні дії в Бахмуті з трьох напрямків. Але, в цілому, російський наступ, схоже, сягає свого піку. Інститут вивчення війни відзначає, інтенсивність штурмових дій росіян останніми днями навіть знизилась. На деяких ділянках, на 50-70 відсотків.

Пригальмувала і тактика ракетних обстрілів умовно мирної території України. Росіяни зрозуміли, що вбомбити нас в середньовіччя не вдалося.

АТАКА ДРОНІВ І РАКЕТ

Тактику мінють: спочатку хвиля “безпілотників”, як це було в ніч на суботу. Потім спроби заплутати нашу ППО - ракетами різних типів. До того, ще й вразити наші радари протирадіолокаційними Х-31П.

Зафіксували принаймні дві такі ракети з пасивною головкою наведення, яка виявляє промінь радара ППО і летить прямо на нього. Не пошкодували і найдефіцитнішого - шести умовно гіперзвукових аеробалістичних «Кинджалів». Все це може свідчити про шалене бажання росіян знайти ті невловимі західні IRIS-Т або Patriot.

Десятий “Рамштайн” сигналізує про суттєві зміни в підтримці українського війська.

Польща оголосила, що передасть Україні найближчим часом 4 винищувачі МіГ-29. Уряд Словаччини затвердив передачу Повітряним Силам ot 13 таких МіГів. Насправді це прецедент. Польські брати вже вдруге, спочатку “Леопардами”, а тепер МіГами, власним прикладом закликають інші країни не боятися військового злочинця Путіна та дати України все, що потрібно для перемоги.

МІГ-29

Ці літаки в різній комплектації - одні переобладнані під західну зброю. Інші - ні. Та наші пілоти можуть сісти в них без усякого перенавчання. Важливіше, що це прецедент. Так - радянські, але - літаки. Більше немає застережень, щодо авіації. Коли прийдуть західні крила - це лише питання часу. Більше того, щоб зекономити місяці на підготовці українських пілотів, нам вже пропонують взяти повітряних легіонерів. «Можливе короткострокове рішення для вашого уряду - це найняти приватних підрядників, які вже є пілотами Ф-16. Це питання політики. Рішення уряду, але це дуже важливо. І це знову виграє вам час. Допоможе вам виграти війну», - переконує експілот ВПС США Ден Хемптон.

F16

Найгучніший повітряний інцидент цього тижня може стати поворотним моментом у рішенні все ж таки дати Україні F-16.

Я про фактичне збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper 14 березня.

Що викликало “за поребриком” ура-патріотичний екстаз, ну, зокрема, в недогенерала Гурульова. «Ура-патріоти радіють, що збили безпілотник. Друзі, я вас завіряю, радіють всі. Всі радіють. Тому ще це один з ключових моментів спецоперації», - заявив депутат Держдуми Андрій Гурульов.

ЗБИТТЯ ДРОНА

Ось для чого, виявляється, вся ця війна. Росіяни хизуються тим, що атакували американський дрон вартістю в десять мільйонів доларів. На відео, яке оприлюднили Сполучені Штати помітно, як російський літак Су-27 заходить на Reaper та зливає в його бік пальне. Вочевидь, пілоти сподівалися, що керосин зпровокує пожежу, і американський дрон згорить. Дрон не згорів, проте впав у море.

"Холодна війна" Росії і США в небі: навіщо збили американський дрон?

Безпілотник MQ-9 Reaper має розмах його крил трохи більший 20 метрів. Він є розвідувально-ударним дроном, має шість точок підвіски озброєння, зокрема, може нести ракети та керовані лазером бомби. До речі, як кажуть, саме з такого «безпілотника» в січні 2020 було знищено командувача Корпусу Вартових Ісламської Революції іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді. Але над Чорним морем він здійснював політ у розвідувальному режимі, без озброєння.

Попри заяву голови Об'єднаного Комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, що знищення дрону було навмисним, представник Білого дому Нед Прайс каже зовсім інше. За його словами, атака, схоже, була ненавмисною. Російські пілоти просто не вміють літати і не бережуть природу. В оригіналі це звучало: діяли непрофесійно і не екологічно.

Нам би, напевно, хотілось почути іншу відповідь. Але, слова це одне, а справи - зовсім інше.

Штати вже спрямували на той же маршрут інший - найбільший у світі безпілотник RQ-4 вартістю в 200 мільйонів доларів. Уже реактивний. Далі отримали дозвіл від Туреччини на введення своїх кораблів до Чорного моря. Вісім же сенаторів зараз вимагають від Білого дому надати Україні F-16. На які, в разі чого, швидко знайдуться і західні пілоти-добровольці.

Варто сподіватись злопам’ятність американців, на те, що росіянам за дрон прилетить “отвєтка” - в інший час і в іншому місці. Тож про підсумки цієї історії говорити поки що зарано.

Підсумки цього тижня

• Україні надають 17 літаків МіГ-29;

• Росія міняє тактику ракетних та повітряних обстрілів України;

• Бої на Донбасі, зокрема, в Бахмуті, сягають піку інтенсивності.

• Чим би не закінчилась битва за Бахмут, ми віримо, що в нас вистачить волі, розуму та ресурсів на майбутній контрнаступ.

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