Надання українцям медичних послуг під питанням: на відбудову зруйнованих росіянами лікарень потрібно мільярд доларів

За деякі об'єкти вже взялися і завершують роботи, але там, де ще ведуться активні обстріли не мають ще навіть проєкту відбудови.

Медична інфраструктура України суттєво постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення – 1218 закладів охорони здоров’я зазнали пошкодження. Ті заклади, які зруйновані на понад 90%, уряд не планує відновлювати. Там пояснюють - ці лікарні будуватимуть "з нуля" за новим проєктом. У МОЗі вже порахували середню ціну - до 1 млрд доларів необхідно, щоб відновити медичні об’єкти до того стану, в якому вони були до 24 лютого, йдеться в ТСН.

В одній із амбулаторій на Київщині будівництво, яке почалося лише у жовтні, нині вже на завершальному етапі - залишися лише малярні роботи, генеральне прибирання і можна вже наповнювати кабінети меблями та обладнанням. Відкриття запланували на кінець березня, та за збігом обставин, цей час співпадає із трагічною річницею. “28 березня 2022 року амбулаторія була повністю знищена. Спочатку пряме попадання, потім вторинна пожежа і амбулаторія повністю була знищена”, - розповідає директор закладу.

Прицільним ударом з реактивної системи залпового вогню росіяни знищили зовсім нову амбулаторію, яку збудували лише у 2020 році. Вона обслуговувла 49 населених пунктів Макарівської громади, і в ній працювали 13 лікарів сімейної медицини та педіатрів. Її керівник каже, коли лікарі побачили ті руїни, в них опустилися руки. На щастя нині заклад потрапив до проєкту швидкої відбудови і вже зовсім скоро у цих кабінетах розпочнеться прийом пацієнтів. “Є карта, яка містить усі задокументовані випадки атак на об’єкти охорони здоров’я, які росія вчинила протягом минулого року. Це є 707 випадків, куди входять і атаки на лікарні, і атаки медпрацівників. І також входять інші об’єкти – аптека, лікарський склад, машина швидкої”, - розповідає співзасновник українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Усі ці заклади нанесені на карту, аби зрозуміти географію, де це відбувалося, а також зрозуміти системність процесів. Павло пояснює, якщо влітку найбільш постраждалими були Київщина та Харківщина, то велика кількість руйнувань послідувала за географією активних бойових дій.

В Миколаєві майже новий травмпунк, який почав працювати лише на початку 20 2020 року, під час війни мав колосальне навантаження, бо ж постраждалих від рук окупантів стало врази більше, утім, пропрацював цей медзаклад недовго. “Одна з ракет, які атакували Миколаїв 1 серпня влучила в наше приміщення травмпункту. Було лише 2 пацієнта в самому травмпункті , 5 членів персоналу”, - розповідає директор лікарні Олександр Дем’янов.

На щастя тоді, окрім будівлі, ніхто не постраждав. Тут вже мають готовий проєкт відновлення травмпункту та планують розпочати роботи вже навесні.

А в сусідньому Херсоні про відновлення поки що не говорять. У місті вже не залишилося жодного медичного закладу, в який би росіяни не поцілили хоча би раз, деяким дісталося повторно, як Херсонській міській клінічній лікарні. Нещодавно російська ракета буквально продірявила бетонні перекриття у пологовому відділенні. “Найбільші руйнації пов'язані з нашою юридичною адресою, як ми вважаємо, це наше пологове відділення, морг, дитяча поліклініка. Наразі усі ці будівлі виведені з експлуатації і переведені в інші будівлі”, - кажуть у закладі.

У самих лікарняних корпусах вікна затуляють мішками із піском, аби уламки не поранили пацієнтів. Про ремонт чи відбудову, доки обстріли тут не вщухають щодня, навіть не думають. “Ремонтувати саме зараз там, куди прилітає, немає доцільності. Ми намагаємося зберегти те, що є та надавати допомогу на найвищому рівні”, - кажуть в Херсоні.

Водночас в Українському центрі охорони здоров'я продовжують документували та верифікували кожен зруйнований об’єкт медицини - роблять фото, збирають інформацію. Усе це, аби одного дня притягти винуватців до відповідальності у міжнародних судах. “Звіт цей потрібен, щоби настала справедливість, щоб підвисити наші шанси, щоб засудили не просто якогось солдата, а засудили людей високого рівня. Це дуже складно. Ми будемо намагатися зробити так, щоб цього разу росіяни уже отримали своє”, - переконує співзасновник українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

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