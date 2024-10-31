Надав фальшивий: як Залужний приховав від Заходу план своїх дій і навіщо – журналіст відповів

За словами Саймона Шустера, на початку повномасштабного вторгнення Залужний надав Міллі фальшивий план.

Напередодні повномасштабного вторгнення Сполучені Штати вимагали від тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного показати план дій Сил оборони. Натомість Залужний приховав свої задуми, бо боявся витоку інформації до росіян.

Про це розповів в інтерв'ю Ользі Кошеленко в проєкті "USA-UA: Секретні файли Білого дому" вже відомий українцям журналіст Time, автор книги "Шоумен" Саймон Шустер.

За його словами, уже безпосередньо перед повномасштабним вторгненням голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Міллі вимагав показати план України.

Мовляв, Міллі казав: "Якщо ви хочете, щоб я допоміг його виконувати, мені потрібно побачити і зрозуміти, де і чим США можуть допомогти".

"Генерал Залужний не хотів показувати план, бо боявся, що його зіллють у ЗМІ чи він потрапить до росіян. Він розумів, що в України лише один шанс захиститися. Якщо б росіяни дізналися про підготовку, куди, наприклад, Залужний пересував системи ППО, вони б їх атакували у перші години вторгнення. І вся стратегія провалилася б", – зазначив Саймон Шустер.

Секретінсть була надзвичайно важлива для Залужного. Він не міг ризикувати і ділитися своїм планом навіть з найближчими західними союзниками, такими як Міллі. Тому надіслав фальшивий план – текст на 1 сторінку, який був брехнею. Пізніше Залужний за це вибачився.

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Нагадаємо, ексголова МЗС Кулеба розповів, що перед вторгненням на Заході хотіли, аби Зеленський написав відеозаповіт.

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