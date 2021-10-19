На Дніпропетровщині масово порушують правила "червоної" зони: немає щеплень і фейкові довідки

На Дніпропетровщині масово порушують правила "червоної" зони: немає щеплень і фейкові довідки

Підприємців, які порушують обмеження "червоної" карантинної зони, чекає штраф до 170 тисяч гривень або закриття.

Від 18 жовтня Дніпропетровська область перейшла в "червону" зону карантину. Поліція разом із Держпродспоживслужбою почали рейди по ресторанах та торговельно-розважальних центрах, перевіряють також громадський транспорт.

Про те, чи багато виявили порушень - 19 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Зазначимо, що в жодному з перевірених місць під час рейду не минулося без порушень. Виявилося, що щеплені геть не всі.

Так, у крамниці парфумів одна працівниця надала рукописну довідку, що начебто перехворіла у березні. Цього для роботи у "червоній" зоні явно недостатньо. Поліція почала перевірку.

У кав'ярні працівниці мають лише одне щеплення. А на підтвердження власної безпеки показали поліції картонні коробки від експрес-тестів. Щоправда, упаковка жодним чином не може підтвердити, що конкретно ці люди отримали негативний тест не пізніше ніж 72 години.

У крамниці одягу продавець був щеплений, але сертифікатами відвідувачів не цікавився взагалі. І обурювався, коли йому сказали, що він має це контролювати.

А от у ресторані перевірка була вкрай емоційною. В офіціанта не було взагалі жодного документа. Чоловік запевняв, що отримав обидва щеплення, але "Дія" не підтягує сертифікат, а сімейний лікар через зайнятість не може видати паперовий документ.

Коронавірус в Україні: порушникам обмежень "червоної" зони загрожує штраф до 170 тисяч грн

Нині на Дніпропетровщині працюють 75 груп перевіряльників. Вже відомо про понад три сотні виписаних протоколів. Громадян здебільшого штрафують за відсутність маски, а от підприємців за порушення норм.

"Якщо адміністрація допускає громадян до приміщення без перевірки відповідних COVID-сертифікатів, то відповідальність несе адміністрація, а не громадянин. Ця інформація не відноситься до таємниці", - нагадує Сергій Мороз, начальник управління превентивної діяльності поліції Дніпропетровщини.



Наразі інформації щодо закриття ресторанів, крамниць чи ТРЦ за порушення немає.

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