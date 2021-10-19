На Дніпропетровщині масово порушують правила "червоної" зони: немає щеплень і фейкові довідки

Підприємців, які порушують обмеження "червоної" карантинної зони, чекає штраф до 170 тисяч гривень або закриття.
Від 18 жовтня Дніпропетровська область перейшла в "червону" зону карантину. Поліція разом із Держпродспоживслужбою почали рейди по ресторанах та торговельно-розважальних центрах, перевіряють також громадський транспорт.
Про те, чи багато виявили порушень - 19 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Зазначимо, що в жодному з перевірених місць під час рейду не минулося без порушень. Виявилося, що щеплені геть не всі.
Так, у крамниці парфумів одна працівниця надала рукописну довідку, що начебто перехворіла у березні. Цього для роботи у "червоній" зоні явно недостатньо. Поліція почала перевірку.
У кав'ярні працівниці мають лише одне щеплення. А на підтвердження власної безпеки показали поліції картонні коробки від експрес-тестів. Щоправда, упаковка жодним чином не може підтвердити, що конкретно ці люди отримали негативний тест не пізніше ніж 72 години.
У крамниці одягу продавець був щеплений, але сертифікатами відвідувачів не цікавився взагалі. І обурювався, коли йому сказали, що він має це контролювати.
А от у ресторані перевірка була вкрай емоційною. В офіціанта не було взагалі жодного документа. Чоловік запевняв, що отримав обидва щеплення, але "Дія" не підтягує сертифікат, а сімейний лікар через зайнятість не може видати паперовий документ.
Нині на Дніпропетровщині працюють 75 груп перевіряльників. Вже відомо про понад три сотні виписаних протоколів. Громадян здебільшого штрафують за відсутність маски, а от підприємців за порушення норм.
"Якщо адміністрація допускає громадян до приміщення без перевірки відповідних COVID-сертифікатів, то відповідальність несе адміністрація, а не громадянин. Ця інформація не відноситься до таємниці", - нагадує Сергій Мороз, начальник управління превентивної діяльності поліції Дніпропетровщини.
Наразі інформації щодо закриття ресторанів, крамниць чи ТРЦ за порушення немає.
Нагадаємо:
- Наразі у "червоній" зоні карантину перебувають 5 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.
- Київ незабаром також може перейти до "червоної" зони карантину через те, що в столиці завантажено вже 70% лікарняних ліжок під хворих на коронавірус.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.