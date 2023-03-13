Надбудували цілий поверх: у Києві намагаються покарати "Карлсона", який забудував дах багатоповерхівки

У центрі Києва невідомий власник розпочав будівництво на даху багатоповерхового будинку по вулиці Велика Васильківська, 80. Про це повідомив Тимур Ткаченко, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

"У Голосіївському районі по вулиці Велика Васильківська було виявлено незаконну надбудову на даху багатоповерхівки. Інспектори КП "Київблагоустрій" виявили, що контрольних карток на проведення подібних робіт за цією адресою не було видано. Аби ідентифікувати порушника та зафіксувати його протиправні дії, було викликано наряд патрульної поліції Києва. Зараз доступу до цієї надбудови немає, порушники заблокували прохід на дах і ні у нас, ні у представників правопорядку немає можливості навіть пройти", - написав на своїй сторінці в соціальній мережі Тимур Ткаченко.

Сайту ТСН.ua директор Департаменту міського благоустрою розповів, що надбудову на даху будинку помітили нещодавно. Невідомий "Карлсон" збудував її вже під час війни. Представникам поліції та влади поки не вдалося потрапити на об’єкт, аби оцінити всі масштаби порушення.

"Поки нам не вдалося потрапити на дах будинку. Ми зараз наполягаємо на тому, щоб було відкрито кримінальне провадження. Готуємося подавати позов до суду на незаконні дії з приводу такого будівництва. Забудова на даху з’явилася нещодавно. Їм вдалося небагато звести на даху, але й те що є – явне порушення всіх норм і правил", - розповів сайту ТСН.ua Тимур Ткаченко.

Опубліковано Тимуром Ткаченком Неділя, 12 березня 2023 р.

Посадовець додає, що за подібні дії порушники мають нести покарання у суді, адже окрім порушення благоустрою, ставиться під загрозу безпека мешканців будинку, на даху якого і почалось незаконне будівництво.

Нагадаємо, у КМДА раніше пояснювали, що зупинити прибудову додаткового поверху можна кількома способами. Втім, за словами радника столичної влади, варто використовувати усі способи одночасно.

Куди скаржитися, якщо сусід порушує будівельні норми

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