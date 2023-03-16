Надбудував цілий поверх: поліція Києва вже шукає "Карлсона"

Стали відомі нові деталі скандалу з надбудовую на даху житлового будинку у центрі Києва - на вулиці Велика Васильківська, 80. Нагадаємо, невідомий "Карлсон" звів на даху ще один поверх, чим поставив під загрозу життя мешканців будинку.

Доступу на дах, де збудували цілий поверх, у комунальників немає. Але до справи вже долучилися правоохоронці.

"В поліції вже зареєстроване кримінальне провадження за нашою заявою. Тримаємо питання на контролі. Очікуємо, що буде позов до суду. Якщо буде рішення суду, що власник цієї конструкції має повернути дах будинку до попереднього стану, то він має власними силами демонтувати надбудову. Якщо він цього не зробить, то буде виконавче провадження, і в рішенні буде чітко вказано хто це має зробити і які будуть зобов’язання. Має бути ухвала суду про доступ на об’єкт", - розповів сайту ТСН.ua Тимур Ткаченко, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

В поліції Києва нам підтвердили, що відкрито кримінальне провадження по статті "Самоправство".

"Зараз правоохоронці опитують мешканців будинку і тих, хто орендують там квартири. Це робиться для того аби визначити, хто саме звів надбудову на даху будинку. Тривають процесуальні дії. Санкція статті кримінального провадження передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або виправні роботи", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Фото: КМДА

Нагадаємо, під Києвом сталася масштабна пожежа на АЗС. У Борисполі спалахнув бензовоз із 10 тисячами літрів пального. Пожежу гасили 60 рятувальників і 15 одиниць техніки.

2 млн гривень заробітку щодмісяця: у Києві викрили нарколабораторію

Читайте також: