Весілля в реанімації / © ТСН

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У лікарні Дніпра одружився український військовослужбовець. З коханою Маргаритою вони разом вже вісім років і у майбутньому планували весілля. Та після пережитого на фронті захисник вирішив не чекати жодного зайвого дня, аби взяти кохану за дружину. Наречена вдягає коханому обручку на понівечену руку, яку лікарі після вибуху збирали буквально по частинах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

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Вісім років кохання та подвійний удар дронами

Захисник Валентин та його обраниця Маргарита разом вже вісім років. Дівчина пригадує: познайомилися випадково, на Харківщині, та вона одразу відчула, що це кохання її життя.

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«У кафе були разом і зустрілися. І я зрозуміла на наступний день, що це моя людина, я його кохаю вже. Він — я не знаю, коли зрозумів», — ділиться спогадами наречена Маргарита.

Будівельник за цивільним фахом, Валентин вже третій рік зі зброєю в руках захищає Україну, у війську став артилеристом. Днями він їхав на позиції на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини, коли авто потрапило під підступний удар ворожих безпілотників.

«Їхали на позицію міняти хлопців, і прилетіла "Молнія". Два побратими загинули одразу. Ще нас — трьох трьохсотих — підібрав медевак. Пощастило, що швидко знайшли», — розповідає поранений воїн Валентин.

Це був уже другий удар по військових — спочатку в машину влучив ворожий FPV-дрон. Маргарита тоді одразу відчула: трапилося щось лихе.

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«Спочатку FPV-дрон влетів у машину. Вони чекали на евакуацію, що їх заберуть, бо машина вже не їхала. Ми були на звʼязку. Каже: "Зараз буде евакуація, нас заберуть". І все, і після третьої години дня не було вже звʼязку», — згадує Маргарита.

«Дивлюсь: Марго ходить сумна. Я: "Що таке?". Звʼязок пропав. І тут і я відчув: щось не те, щось не те...» — додає батько нареченого.

Військовий пережив більше десятка операцій та одружився в реанімації

Валентина у тяжкому стані доправили до лікарні у Дніпрі. Захисник уже витримав понад десяток складних хірургічних втручань.

«На жаль, вирвало шматки тіла зі спини. На жаль, дуже уражено око. Багато переломів правої руки. Але в нього дуже велика сила жити далі», — зазначає лікар.

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Ще до поранення закохані готували весілля — його мали відгуляти 28 серпня на Харківщині. Та в реанімації наречені вирішили не чекати більше ані дня. Побратися просто у лікарняній палаті запропонував батько бійця.

«Я підійшов до людей, кажу: "А як так можна зробити?". Зробимо! І, як бачите, зробили», — розчулено розповідає батько нареченого.

Подружжя мріє про святкування

Тепер молодята мають офіційні обручки на додачу до власних символів кохання — ще кілька років тому вони зробили собі подвійне тату.

«Одного тільки хочеться на даний момент — просто бути поруч із чоловіком, щоб у нього все добре було, щоб нічого не боліло, щоб просто гарно почувався», — зі сльозами на очах каже дружина захисника.

Попереду у Валентина численні операції. Медики, зокрема й закордонні фахівці, рятуватимуть око та відновлюватимуть понівечені тканини руки та спини.

Проте наречені непохитно вірять: разом вони обовʼязково з усім впораються, одужають і згодом обов'язково відгуляють гучне та щасливе весілля.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: УКРАЇНЕЦЬ-ШПИГУН у Німеччині! Верховна РАДА ПОВЕРНУЛАСЬ ЗІ СКАНДАЛАМИ! | ТСН 18:00 18 СЕРПНЯ

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