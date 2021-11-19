Надішліть товар собі: в Україні з'явилася нова зухвала шахрайська схема через "Нову пошту"

Завдяки одній з таких схем киянин втратив 180 тисяч гривень та горіхи.
Чоловік, чию посилку з горіхами вартістю 180 тисяч гривень вкрали в одному з відділень “Нової пошти” у Києві, став жертвою шахрайства.
Про це ТСН.ua повідомили у пресслужбі компанії.
У шахраїв з'явилася нова, вкрай зухвала, схема обману українців. Спрацювати вона може лише тоді, коли жертва обману повністю довіряє злочинцям.
Як працює схема на "Новій пошті"
На популярних онлайн-платформах шахраї шукають дорогі товари. Після чого зв'язуються із продавцями та говорять про свою готовність внести передоплату. Однак для того, щоб її зробити, просять надати номер експрес-накладної про відправку. Аргументують вони це спробою убезпечити себе від шахрайства.
Згодом вони просять продавця вказати одержувачем посилки себе, запевняючи, що ризику в цьому немає, тому що людина, по суті, відправляє товар самому собі.
Пізніше шахраї вносять передоплату на картку. І просять змінити інформацію про одержувача в мобільному додатку чи бізнес-кабінеті.
“Якщо продавець погоджується і робить все, як йому сказали — відправляє вантаж і скидає шахраям експрес-накладну про відправку посилки, — вони, знаючи ПІБ одержувача, оперативно підробляють документи та забирають вантаж замість нього. Визначити підроблені документи вкрай складно: оператор “Нової пошти” не має таких компетенцій та технічних засобів, він може лише зіставити ПІБ з паспорта з ПІБ зазначеного одержувача”, — пояснили ТСН.ua в пресслужбі компанії.
Яку оголошену вартість ставити
Ще один нюанс, на якому шахраї ловлять довірливих українців, — оголошена вартість. Часто, щоб менше платити за доставку, її вказують менше за фактичну вартість товару. Так було і у разі горіхів за 180 тисяч гривень.
“У даному кейсі клієнт відправляв не тону горіхів як вантаж, а окремі посилки. Всього 34 експрес-накладних. Оцінив вартість кожної коробки в 30 гривень. Таким чином загальна оголошена вартість всього вантажу склала понад 1000 гривень. А якби клієнт вказав спочатку реальну вартість вантажу, то доставка йому обійшлася б всього на 866 гривень дорожче. Оголошена вартість — це та сума, яка виплачується клієнту як компенсація у разі форс-мажору: втрати або псування посилки”, — зазначили у “Новій пошті”.
Продовження історії з горіхами
Клієнту, який втратив посилку з горіхами, порадили звернутися до правоохоронців. У рамках кримінального розгляду компанія надасть правоохоронцям відеозаписи з камер спостереження, а також всю наявну інформацію про інцидент.
“Ми також закликаємо своїх клієнтів бути пильними при здійсненні операцій купівлі-продажу в інтернеті, дотримуватись правил кібергігієни, щоб не стати жертвою шахрайської схеми”, — наголосили у компанії.
Читайте також:
- У двох областях згоріли живцем восьмеро дітей та двоє дорослих: чи можна було уникнути трагедій.
- Мати 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, дала інтерв'ю.
- У Харківській області під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей.