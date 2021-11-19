Надішліть товар собі: в Україні з'явилася нова зухвала шахрайська схема через "Нову пошту"

Надішліть товар собі: в Україні з'явилася нова зухвала шахрайська схема через "Нову пошту"

Завдяки одній з таких схем киянин втратив 180 тисяч гривень та горіхи.

Чоловік, чию посилку з горіхами вартістю 180 тисяч гривень вкрали в одному з відділень “Нової пошти” у Києві, став жертвою шахрайства.

Про це ТСН.ua повідомили у пресслужбі компанії.

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У шахраїв з'явилася нова, вкрай зухвала, схема обману українців. Спрацювати вона може лише тоді, коли жертва обману повністю довіряє злочинцям.

Як працює схема на "Новій пошті"

На популярних онлайн-платформах шахраї шукають дорогі товари. Після чого зв'язуються із продавцями та говорять про свою готовність внести передоплату. Однак для того, щоб її зробити, просять надати номер експрес-накладної про відправку. Аргументують вони це спробою убезпечити себе від шахрайства.

Згодом вони просять продавця вказати одержувачем посилки себе, запевняючи, що ризику в цьому немає, тому що людина, по суті, відправляє товар самому собі.

Пізніше шахраї вносять передоплату на картку. І просять змінити інформацію про одержувача в мобільному додатку чи бізнес-кабінеті.

“Якщо продавець погоджується і робить все, як йому сказали — відправляє вантаж і скидає шахраям експрес-накладну про відправку посилки, — вони, знаючи ПІБ одержувача, оперативно підробляють документи та забирають вантаж замість нього. Визначити підроблені документи вкрай складно: оператор “Нової пошти” не має таких компетенцій та технічних засобів, він може лише зіставити ПІБ з паспорта з ПІБ зазначеного одержувача”, — пояснили ТСН.ua в пресслужбі компанії.

Яку оголошену вартість ставити

Ще один нюанс, на якому шахраї ловлять довірливих українців, — оголошена вартість. Часто, щоб менше платити за доставку, її вказують менше за фактичну вартість товару. Так було і у разі горіхів за 180 тисяч гривень.

“У даному кейсі клієнт відправляв не тону горіхів як вантаж, а окремі посилки. Всього 34 експрес-накладних. Оцінив вартість кожної коробки в 30 гривень. Таким чином загальна оголошена вартість всього вантажу склала понад 1000 гривень. А якби клієнт вказав спочатку реальну вартість вантажу, то доставка йому обійшлася б всього на 866 гривень дорожче. Оголошена вартість — це та сума, яка виплачується клієнту як компенсація у разі форс-мажору: втрати або псування посилки”, — зазначили у “Новій пошті”.

Продовження історії з горіхами

Клієнту, який втратив посилку з горіхами, порадили звернутися до правоохоронців. У рамках кримінального розгляду компанія надасть правоохоронцям відеозаписи з камер спостереження, а також всю наявну інформацію про інцидент.

“Ми також закликаємо своїх клієнтів бути пильними при здійсненні операцій купівлі-продажу в інтернеті, дотримуватись правил кібергігієни, щоб не стати жертвою шахрайської схеми”, — наголосили у компанії.

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