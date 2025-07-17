"Надломився" та вбив двох військових: нові подробиці стрілянини на чернігівському полігоні

Мобілізований на полігоні вбив двох військових. Фото ілюстративне / © Reuters

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Стали відомі нові подробиці резонансної стрілянини, яка сталась вчора на військовому полігоні у Чернігівській області.

Як повідомила поліція Чернігівщини, курсант з автомату розстріляв двох інструкторів, після чого ці військові загинули.

З власних джерел у Силах оборони ТСН.ua дізнався, що підозрюваним є мобілізований 1999 року народження.

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«Вбивство він скоїв на ґрунті неприязливих відносин. Чоловік є психічно здоровим, наразі правоохоронці розслідують декілька версій. Станом на зараз є підстави вважати і те, що в якийсь момент чоловік, який розстріляв інструкторів 1977 та 1983 років народження, „надломився“, після чого і скоїв такий злочин. Також є підстави вважати, що він хотів вбити і третього військовослужбовця, але той зміг вчасно сховатись після того, як мобілізований відкрив вогонь на ураження, за матеріалами справи він поранений», — повідомили нам джерела у Силах оборони.

За словами речниці поліції Чернігівської області Наталії Слабеняк, наразі триває слідство.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області під час начальної стрільби сталася трагедія. Курсант вистрілив у двох військовослужбовців.