Надмірне втручання у приватне життя: розгортається новий скандал навколо проєкту про військовий облік

Під час засідання Комітету з нацоборони деякі норми із проєкту забрали.

В Україні готують до другого читання законопроєкт №10062, який передбачає запровадження Єдиного електронного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У новій редакції, зокрема, з'явилися такі пункти, щоб у Реєстрі були персональні, службові дані та інше.

Які дані хочуть додати до Реєстру та чому деякі пункти, на думку деяких народних депутатів, є антиконституційними - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Які зміни хочуть внести до Рєєстру військозобов'язаних

Відповідно до тексту проєкту, опублікованого на сайті Ради, до реєстру хочуть заносити та зберігати в базі даних Реєстру такі відомості:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Згода призовників, військовозобов’язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей реєстру не потрібна.

У разі ухвалення проєкту Реєстр міститиме інформацію про всіх військовозобов'язаних віком від 17 до 60 років (зараз від 18 до 60 років).

Надмірне втручання у приватне життя українців - нардепка

Народна депутатка Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявив, що до другого читання внесли "антиконституційні" норми.

"До другого читання проєкт погіршився, туди внесли антиконституційні норми, надмірне втручання в приватне життя. Наприклад, навіщось в реєстр хочуть вносити інформацію про адміністративні правопорушення і всі виїзди закордон, боргові зобовʼязання, тощо", - написала вона на сторінці у фейсбуці.

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Які суперечливі норми викрислели до другого читання

9 січня 2024 в Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалили рішення щодо рекомендації до другого читання законопроєкту про удосконалення порядку і використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

Як повідомила народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз, під час обговорення члени комітету забрали такі пункти із проєкту:

відомості про виїзд за межі України (дата, країна, до якої здійснюється виїзд) та повернення на територію України (дата, країна, з якої особа повертається на територію України).

відомості про примусове виконання рішення щодо особи–боржника (реквізити та відомості виконавчого документа).

персональні дані, які дозволяють ідентифікувати призовника, військовозобов’язаного або резервіста (максимально невизначена норма, згідно з якою можна було б внести будь-яку інформацію).

відомостей про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, РНОКПП). Це повинно бути винятково за згодою військовослужбовця, резервіста, призовника ці дані можуть бути надані.

Хто займатиметься військовим обліком

Народна депутатка Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко також поінфомувала, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів, який передбачається у проєкті №10062, за законом належатиме Міністерству оборони України.

"Попри шляхетну мету, проєкт має хибне та протиправне виконання", - вважає вона.

Хто матиме доступ до електронного Реєстру

Відповідно до тексту проєкт, доступ до реєстру матимуть Міноборони, СБУ, органи розвідки, оперативні командування, а також ТЦК областей.

Нагадаємо, раніше ми писали про к-кабінет призовника та військовозобов'язаного. Які дані він міститиме та як каратимуть ухилянтів - читайте ТУТ.

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