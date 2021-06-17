Надзвичайники назвали ймовірну речовину, якою масово отруїлись підлітки в гуртожитку Івано-Франківська

Мікрорайон обстежили, нині у повітрі небезпечних речовин не виявили

Вночів в Івано-Франковську мешканці мікрорайону розбудив неприємний запах. Восьмеро студентів тутешнього коледжу, які мешкали у гуртожитку, довелося госпіталізувати з отруєнням невідомою речовиною. Та зранку до лікарні відвезли ще двох.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Поки лікарі стабілізували стан потерпілих, спеціальні служби намагались зрозуміти, чим саме отруїлись підлітки. Основною версією стало те, що вулицею проїхала цистерна з якоюсь речовиною і схоже відбулася її розгеремтизація. Цю цистерну дійсно бачили на камерах відеоспостереження.

«Можемо припускати наступне, що або здійснювалося перевезення одоранту, або відбулася розгерматизація його, або перевезення тари. І як наслідок можливий витік. О 22:07 зафіксований автомобіль, який перевозив із ознаками маркуваннями перевезення небезпечних грузів і було встановлено, що ця машина рухалася в цей період в тому місці, де було чути запах одоранту», - розповів начальник Івано-Франківського районного управління ДСНС Василь Мацалак.

«Сам одорант він не є смертельно шкідливий для організму. Але у великій кількості, і враховуючи, що діти - це вже була пізня година, відпочивали, це вплинуло на те, що вони знепритомніли», - зазначив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради Ігор Влізло.

Кому цистерна належить і що саме перевозила саме з’ясовують. Мікрорайон обстежили, нині у повітрі небезпечних речовин не виявили, тож загрози для здоров’я людей немає.

Новини України: як почуваються студенти івано-франківського гуртожитку після отруєння

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