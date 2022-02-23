Надзвичайний стан у Києві: Кличко повідомив про обов'язкові документи та обмеження у столиці

Надзвичайний стан у Києві: Кличко повідомив про обов'язкові документи та обмеження у столиці

Комендантську годину запроваджувати не будуть.

Під час оголошеного в Україні надзвичайного стану від 24 лютого у столиці не буде комендантської години, але на вулиці громадяни повинні будуть мати при собі документи, які посвідчують особу.

Про це повідомив під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1" міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, у столиці буде взято під охорону всі об'єкти критичної інфраструктури, посилено охорону та обмежено доступ до всіх будівель органів влади. Також буде посилено кібербезпеку офіційних сайтів та ресурсів.

Під особливим контролем, запевнив Кличко, перебуватимуть вокзали та аеропорт, а на всіх основних в'їздах до столиці працюватимуть КПП.

“Робота дискотек, клубів, закладів громадського харчування буде дозволена від 7 ранку до 23 вечора. Патрулювати вулиці правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона, особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів, шкіл, садків”, - додав міський голова.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як можна проявити найвищий рівень патріотизму під час надзвичайного стану.

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